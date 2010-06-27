تخریب تزئینات داخلی کاخ هشت بهشت/ مرمت بنا باید آغاز شود

روزبه شمسه در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: ‌در زمان مرمت این کاخ توسط گروه ایتالیایی آنان نظر به ماندگاری این تزئینات داشتند اما اکنون این تزئینات در حال تخریب است و باید تدبیری جدی در این خصوص انجام شود .

وی ادامه داد: ‌ایرانی‌ها به سبب فرهنگی که دارند به انجام چنین تزئیناتی آشنایی کاملی دارند و باید اکنون مرمت آن را در دست اجرا قرار گیرد.

این کارشناس مرمت آثار تاریخی با اشاره به اینکه باید چنین تزئیناتی را حفظ و مرمت کرد افزود: تزئینات کپه گری و کاسه بری‌های کاخ تاریخی و زیبای هشت بهشت نیازمند حفظ و نگه داری جدی است و باید در این خصوص توسط سازمان میراث فرهنگی تدابیر لازم صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر کاخ هشت بهشت بناهای تاریخی دیگری نیز وجود دارد که در حال نابودی است، تصریح کرد: باید علاوه بر مرمت، جلوی مرمتهای غیر اصولی در عرصه نگهداری این تزئینات نیز گرفته شود، تا در نهایت شاهد ماندگاری آن برای نسل‌های بعدی باشیم.

این کارشناس مرمت آثار تاریخی همچنین با اشاره به اینکه اکنون بخشی از این تزئینات با شیشه‌های سکوریت محافظت می‌شود افزود:‌ حداقل باید به گونه‌ای از این آثار حفاظت کرد که به مرور زمان توسط بازدید کنندگان به آنها آسیب نرسد اما این نوع نگهداری باعث شده است که به مرور زمان به این آثار آسیب وارد شود.

شمسه اظهار داشت: ایران دارای متخصصین خوبی در این عرصه است و می‌توان با بودجه مختصری اقدام به حفظ و احیاء ‌این آثار کرد.