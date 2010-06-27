رابطه اخراج 200 کارگر با تعطیلی دیگهای آلاینده ایرالکو/ مسئولان قولها را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شوک کارگری که به اراک وارد شد چنان بود که اعتراضاتی را به همراه داشت و کارگران خواستار توجه مسئولین به این امر شدند.

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه با بیان اینکه 200 کارگر ایرالکو غیر قانونی اخراج شدند، گفت: کمیسیون کارگری اراک، اخراج 200 کارگر کارخانه ایرالکو در اراک غیر قانونی دانسته و این کارخانه باید نسبت به عملکرد خود تجدید نظر کند.

محمدحسن آصفری افزود: با توجه به اعتراضات کارگری در این زمینه که از زمان اخراج کارگران صورت گرفته است و در پی غیر قانونی تشخیص دادن این عمل، مسئولین کارخانه ملزم به رعایت قانون شدند.

وی تصریح کرد: مدیران شرکت ایرالکو ملزم شدند که به مواد اصل 44 قانون اساسی احترام بگذارند و به جای تعدیل نیرو از ظرفیت های قانونی برای بازنشستگی پرسنل و به کارگیری آنها در مشاغل جانبی بهره ببرند.

تعطیلی 61 دیگ، آش اخراج کارگران را پخت

از روند اجرای حکم تعطیلی دیگ های آلاینده کارخانه ایرالکو به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های شهر اراک، سه سال است که می گذرد و از ابتدای حکم تاکنون 314 دیگ از 730 دیگ آلاینده تاکنون تعطیل شده است.

سیستم خط قدیم آلومینیوم سازی اراک آلاینده است و بر اساس حکم قضایی تابستان امسال سه خط تولید قدیم این کارخانه نیز باید از مدار تولید خارج شود.

فرماندار اراک نیز در این رابطه گفت: بر اساس حکم مراجع قضایی در این هفته 61 دیگ از خط دو کارخانه قدیم ایرالکو و یک کارگاه این شرکت به علت آلایندگی هوای شهر اراک از مدار تولید خارج شد و متاسفانه مدیران این واحد تولیدی در عکس العملی شتاب زده اقدام به اخراج 200 کارگر خطوط مذکور کردند.

نوسازی ایرالکو برای رفع آلایندگی

ایرالکو از باسابقه ترین صنایع استان مرکزی و شهر صنعتی اراک با قدمتی 40 ساله است.

اعتراضات چند ساله مردم اراک نسبت به آلایندگی این صنعت باعث شد طرح نوسازی این کارخانه در دولت مصوب شود اما حدود 10 سال به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات لازم طرح نوسازی عقب افتاد و در سه سال گذشته این طرح نهایی و به سرانجام رسید.

گرچه طرح نوسازی با نام اولین پروژه بزرگ زیست محیطی و کارخانه سبز در کشور راه اندازی شد با این حال فعالیت خطوط قدیم این شیرینی را غبارآلود کرد و سرمایه دارای کنونی این کارخانه خصوصی شده به فکر ادامه فعالیت خطوط آلاینده هستند.

پرونده 17 ساله ایرالکو و قول مسئولان کارخانه

فرشید محمد حسینی طاهری دادستان اراک نیز با تایید این مطلب گفت: مدیران ایرالکو در شورای تامین اراک متعهد شدند که هیچ مشکلی برای کارگری ایجاد نکنند و در صورت اخراج کارگران با برخورد جدی مراجع قضایی مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: مسئول مستقیم بیکاری کارگران، مدیران ایرالکو هستند چون در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز متعهد شده اند که با استفاده از ظرفیت های قانونی بازنشستگی و بیمه بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای شاغلان این واحد تصمیم سازی کنند.

ایرالکو، صنعت مادر که نیازمند توجه است

طبق مصوبات سفرهای دولت به استان مرکزی با راه اندازی واحد 110هزار تنی جدید آلومینیوم در اراک ، خطوط قدیمی این کارخانه باید برچیده می شد و کارگاه های پخت آند نیز به شعاع مناسبی از محدوده شهر انتقال می یافت.

کارخانه آلومینیوم سازی سه هزار و 600 نفر نیروی انسانی دارد و به خطر افتادن امنیت شغلی طیفی از این نیروها با اجرای احکام قضایی همواره دغدغه مسئولان و عاملی برای دادن مهلتهای متعدد در تعویق حکم قضایی بوده است.

این کارخانه دو سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد و سال گذشته طی جلسه ای در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، صاحبان ایرالکو متعهد شدند که راهکار لازم را برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و استفاده از ظرفیت های قانونی در بازنشستگی طیفی از نیروها ارائه دهند.

حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی کشور یکی از اولویتهای دولت و مردم است اما حفظ این سرمایه ها باید با برنامه ریزی صحیح و برخورد قاطع با متخلفان موجب بیکاری قشر کارگر نشود.