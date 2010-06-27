"معماری صنعت IT ایران" بایداز نو تعریف و طراحی شود

استاد دانشگاه شفیلدهالام انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با یادآوری اینکه در ایران برخی شرکتهای خصوصی در زمینه صنعت IT سرمایه گذاری کردند این روند را ضعیت و ناکافی دانست و افزود: در بخش دولتی نیز فعالیت هایی در خصوص فعالیتهای دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک صورت گرفته ولی این روند کافی نیست و نیاز به توسعه و ارتقاء دارد و همیشه باید برای بهترین و بالاترین حد هدف گذاری و سرمایه گذاری شود.

پرفسور اخگر با تاکید بر اینکه توانمندیهای صنعت و حوزه IT مدیران ارشد ایرانی درک کرده اند و به آن رسیده اند، افزود: متاسفانه زیر ساخت های مورد نیاز که به حد از اهداف عالی و مورد نظر برسیم در کشور وجود ندارد و اگر وجود دارد قابلیت کامل و مطلوب را ندارد.

وی ادامه داد: پهنای اینترنت و سرعت آن در ایران مطلوب نیست و دسترسی به میزان که براید در همه مناطق کشور وجود ندارد.



پرفسور اخگر در عین حال با بیان اینکه شاید برخی وجود اینترنت در همه مناطق را کشور را مطرح کنند، افزود: در حال حاضر تنها چند درصد فرآیندها با استفاده از اینترنت در کشور انجام می شود که این رقم رقم پائینی است.

وی با یادآوری فعالیتهای صورت گرفته در بخش بانکداری الکترونیک در کشور این فعالیتها را مطلوب دانست و تاکید کرد: نباید به این حد بسنده کنیم و باید اهداف عالی تر را برنامه ریزی کنیم و فضا و بستر مورد نیاز برای تحقیق آن را در کشور ایجاد کنیم.

پرفسور اخگر تاکید کرد: ایران برای رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب خود راه طولانی را پیش رو دارد و این مسیر باید با یک نگاه جهشی و همت مضاعف ایجاد شود.

استاد دانشگاه شفیلدهالام انگلستان تاکید کرد: جوانان و دانشجویان ایرانی در همه عرصه های علمی به خصوص رشته کامپیوتر از نظر دانش تئوریک و استعداهای جوانان ایرانی جزو کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شوند.

پرفسور اخگر با بیان اینکه این موضه گیری و نظر به علت تعصب ایرانی و عرق ملی نیست بلکه یک حقیقت محض است افزود: دانشجویان و جوانان ایرانی استعداد دارند و اساتید مطرح و برجسته در این عرصه فعالیت دارند و به این لحاظ از هیچ جای دنیا عقب نیستم بلکه در برخی موارد برتر از بسیاری از کشورها هستیم.

وی جهش صنعتی صورت گرفته در ایران در زمینه دانش IT را چشمگیر دانست و ادامه داد: اگر برخی محدودیتهای زیر ساختی نباشد طی دو و سه سال آیند شاید ایران بتواند حرف اول IT را در آسیا و جهان بزند.

پرفسور اخگر پیشرفت صنعت IT را مستلزم وجود مولفه های خاص و ویژه دانست و افزود: حمایتهای دانشگاهی و دولتی از IT باید در کشور صورت بگیرید و باید نگاه متفاوت به صنعت IT نسبت به صنایع دیگر در کشور بوجود آید.



استاد دانشگاه شفیلدهالام انگلستان با بیان اینکه باید برنامه ریزی جامع و کامل در بخش IT به عنوان یک نیاز اصلی است افزود: این امر نیازمند وجود یک برنامه ریزی و همچنین متولی خاص که بتواند از این صنعت به عنوان صعنت که برای ما مزیت رقابتی ایجاد کند و در عرصه صنعت از نفت و پتروشیمی برای ما فراتر باشد مطرح شود.

استاد دانشگاه شفیلدهالام انگلستان جهش کشور هندوستان را در زمینه صنعت IT را یادآور شد و با بیان اینکه تا سال 2012 20 درصد فعالیت های مرتبط با IT دنیا در هندوستان انجام خواهد گرفت، افزود: این عدد، عددی خارق العاده و بالایی است و ما نیز باید بتوانیم از موقعیت موجود بهترین استفاده را بکنیم.

پرفسور اخگر، افزایش پهنای باند اینترنت را به عنوان یک ضرورت مهم در کشور ایران برای توسعه صنعت IT مورد تاکید قرار داد و گفت: باید بستر و فضای مورد نیاز برای فعالیت جوانان و فعالان عرصه صنعت IT به نحوه مطلوب و عالی فراهم شود.

وی، وضعیت موجود در زمینه اینترنت و پهنای اند اینترنت در کشور ایران را کافی ندانست و افزود: به لحاظ دانش محوری که دانشجویان و جوانان ایرانی و سازمانهای ایرانی دارند وانگیزشی که در کشور و سازمانهای ایرانی در زمینه IT دارند باید بستر و فضای موجود نیز بهینه و مطلوب شود.