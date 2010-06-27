رهبر معظم انقلاب اسلامی: آگاهی بخشی امروز یکی از نیازهای اصلی دنیای اسلام و جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار جمع زیادی از مردم استان بوشهر، ضمن تبریک سیزدهم رجب سالروز میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی(ع)، این روز را عید بزرگی دانستند و با اشاره به عظمت شخصیت حضرت علی (ع) افزودند: مهمترین عیدی در این روز بزرگ، درس گرفتن از راه و روش، رفتار و گفتار آن حضرت است.

حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای زندگی حضرت علی(ع) را سراسر جهاد، صبر برای خدا، معرفت، بصیرت و حرکت در راه رضای الهی برشمردند و خاطرنشان کردند: ‌این شخصیت بی‌نظیر که از دوران کودکی در کنار پیامبر اسلام(ص) رشد و نمو کردند و تربیت یافتند، در مقاطع مختلف حیات شریف خود برای اقامه حق و حفظ اسلام تلاش و پیامبر اسلام(ص) آن حضرت را میزان حق معرفی کردند.

ایشان برترین خصلت حضرت علی(ع) را بصیرت بخشی به افراد نیازمند بصیرت دانستند و تاکید کردند: روشن کردن افکار عمومی و آگاهی بخشی، امروز یکی از نیازهای اصلی دنیای اسلام و جامعه است زیرا دشمنان برای مقابله با اسلام، با ابزار های دین و اخلاق وارد شده‌‌اند که باید کاملاً هوشیار بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آنجایی که می‌خواهند افکار عمومی غیرمسلمان را فریب دهند، نام حقوق بشر و دموکراسی را می‌آورند و آنجایی که با افکار عمومی مسلمانان مواجه هستند، نام اسلام و قرآن را می‌آورند در حالی که هیچ اعتقادی به اسلام، قرآن و حقوق بشر ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری نمونه تاریخی از فتنه جنگ صفین در دوران حضرت علی(ع) و بر سر نیزه کردن قرآن برای فریب افکار عمومی و فشار به آن حضرت، افزودند: امیرالمومنین علی(ع) در آن دوران فتنه به یاران خود نهیب می زدند که این راه حق و صادقانه‌ای را که در پیش گرفته‌اید، رها نکنید و مبادا سخنان فتنه‌گران در دلهای شما سستی به وجود آورد.

ایشان با اشاره به غبارآلودگی فضا در دوران فتنه تاکید کردند: این شرایط غبارآلود، گاهی به گونه‌ای است که برخی نخبگان نیز دچار خطا و اشتباه می‌شوند، بنابراین در دوران فتنه، شاخص لازم است وشاخص هم همان حق و بینه‌ای است که حضرت علی(ع) مردم را به آن ارجاع می‌دادند و ما نیز امروز نیازمند آن هستیم.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: شاخص و راه روشنی که امیرالمومنین علی(ع) معرفی می‌کنند، اداره جامعه اسلامی با دستورات اسلام، برخورد قاطعانه با دشمنان معترض، مرزبندی شفاف و روشن دشمنان و هوشیاری در مقابل فریب دشمنان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر این که ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی هوشیار است و بسیاری از مشکلات کشور هم با بصیرت مردم حل شده است، خاطرنشان کردند: ‌در موارد متعددی، توده مردم، حقایق را از برخی خواص ونخبگان بهتر متوجه می شوند زیرا تعلقات آنان کمتر است و این از نعمت‌های بزرگ است.

ایشان افزودند: ملت ایران در راه حرکت به سمت آرمانهای والای اسلامی ثبات قدم خود را نشان داده است و این ثبات قدم را نیز به توفیق الهی حفظ خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی پیشرفت ها و موفقیت‌های بزرگ ملت ایران و مسجل شدن شعارهای اصلی انقلاب اسلامی را مرهون توانایی‌ها و بصیرت مردم دانستند و تاکید کردند: امروز ملت ایران به ویژه جوانان اهل بصیرت هستند و آینده متعلق به این ملت است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: باید ایستادگی و ثبات قدم، همبستگی ملی و تمسک به شعارهای اسلام و قرآن و سیره اهل بیت را روز به روز بیشتر کرد.

ایشان تاکید کردند: به لطف خداوند، جوانان ایران، آن روز را خواهند دید که دشمنان زورگوی بین‌المللی، احساس کنند دیگر توانایی زورگویی به ملت ایران را ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با توصیه به قرائت بیش از پیش نهج‌البلاغه و تدبر در بیانات حضرت علی(ع) و حکمتهای نهفته درآن خاطرنشان کردند: نهج‌البلاغه فقط متعلق به شیعه نیست بلکه علمای بزرگ اهل سنت نیز درخصوص این بیانات و کلمات، تعابیری دارند که انسان شگفت‌زده می شود و حتی بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیرمسلمان نیز با مطالعه نهج‌البلاغه، از عظمت آن بهت زده شده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ افتخارآمیز بوشهر و نقش‌آفرینی علمای فرزانه و صاحب نام این منطقه افزودند: نام سردار مومن و شجاع، شهید رئیس علی دلواری از نامهایی است که همیشه دلهای انسانهای مومن را در سراسر کشور به خود جلب کرده است.

ایشان با یادآوری مظلومیت وتنهایی شهید رئیس علی دلواری درمقابله با قدرت استعماری انگلیس خاطرنشان کردند: البته شرایط کنونی با آن دوران بسیار متفاوت است و امروز در سراسر کشور جوانهای مومن، فداکار و بسیجی بی‌شماری در عرصه نبرد نظامی، فرهنگی و سیاسی حضور دارند و یقیناً جوانان بوشهری نیز بخشی از این خیل عظیم هستند.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: آن روزگاری که قدرتهای استعماری، آزادانه ملتها را تهدید و تحقیر می‌کردند سپری شده است و اکنون ملت ایران در دنیا به عنوان ملتی مقتدر شناخته شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به رسوایی روزافزون قدرتهای استکباری و درراس آنها آمریکا وآشکار شدن نتیجه ایستادگی ملتها و ظهور قدرتهای ملی افزودند: ‌اقتدار واقعی، ‌حق ملت ایران است هیچ قدرتی هم نمی‌تواند این ملت را از راهی که در پیش گرفته است منصرف کند

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت علی(ع) با اشاره به نقش علمای برجسته ومبارزان بوشهر درمقابله با استعمارگران متجاوز گفت: مردم بوشهر همچون همیشه که در خط اول مبارزه با دشمنان و متجاوزان بوده‌اند،‌ اکنون نیز با بصیرت و عشق به ولایت آماده جانفشانی در راه انقلاب اسلامی هستند.

وی همچنین با اشاره به موقعیت حساس و ویژه استان بوشهر در سواحل خلیج فارس و زمینه‌های ممتاز کشاورزی، شیلات و صنعت انرژی آن، افزود: با برنامه ریزی که در چارچوب سند چشم انداز برای استان بوشهر شده است، امید می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های این منطقه، بوشهر به استانی پیشرفته، دینی و الگو در جغرافیای ملی و فراملی تبدیل شود.