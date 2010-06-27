کشتی گیران مازندرانی 39 نشان بین المللی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش صبح یکشنبه در جلسه این هیئت گفت: به طور میانگین در هر 60 ساعت یک نشان بین المللی توسط کشتی گیران مازندرانی در سه ماهه گذشته به دست آمد.

وی افزود: کسب این تعداد نشان در سه ماهه نخست امسال توسط کشتی گیران مازندرانی چشمگیر و قابل توجه بوده است.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: این نشان ها از رقابتهای بین المللی جوانان آزاد جام سیراکف بلغارستان، جوانان آزاد و فرنگی جام بین المللی شهدا ارومیه، نوجوانان آزاد گزینشی المپیک سنگاپور ازبکستان، بزرگسالان آزاد آسیا در هندوستان، نوجوانان و جوانان آزاد جام بین المللی پیروزی ترکیه و بزرگسالان آزاد و فرنگی جام بین المللی تفلیس به دست آمد.

ثمربخش اضافه کرد: این نشانها شامل 15 نشان طلا، 10نقره و14 برنز بوده که توسط کشتی گیران آزاد و فرنگی کار رده های سنی مختلف مازندران کسب شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع در سال گذشته توسط کشتی گیران مازندرانی حدود 190 نشان شامل 68 مدال طلا ، 45 نقره و 77 برنز در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برای ورزش کشتی مازندران به دست آمد.

مازندران مهد کشتی کشور است.

