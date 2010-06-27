حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "امروز مهمترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هر گونه سخن، حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، بر خلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است" اظهار داشت: فرمایشات آقا در هر مقطعی مطابق با نیاز روز وشرایط موجود است لذا فرمایشات اخیر ایشان ناظر به اختلاف بوجود آمده میان دولت ومجلس بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس سخنان رهبر معظم انقلاب را همانند دارویی شفابخش توصیف کرد که در هر زمان امراض بوجود آمده را درمان می کند و افزود: خوشبختانه رهبری حواسشان به این مسائل است و باید به سخنان ایشان توجه شود چون توجه به این سخنان است که ما را حفظ می کند و آینده نظام را بیمه خواهد کرد.

یک نامه منشا اختلاف اخیر دولت ومجلس

وی با اشاره به اینکه متاسفانه مدتی است که شاهد بوجود آمدن اختلافهایی بین دولت مجلس هستیم گفت: مجلسی که به تعبیر حضرت امام(ره) در راس امور است، جایگاه قانونگذاری در کشور دارد و وظیفه دولت هم اجرای این قوانین است واگر احیانا دولت به یکی از مصوبات مجلس اعتراض دارد باید اعتراض خود را از راه قانونی دنبال نماید نه اینکه نامه به شورای نگهبان بنویسد.

این عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی منشا اختلافات اخیر دولت ومجلس را نگارش نامه از سوی احمدی نژاد به شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: نوشتن نامه به شورای نگهبان وظیفه دولت نیست بلکه دولت باید به جای نوشتن نامه لایحه اصلاحیه و یا متمم به مجلس می داد تا اگر نمایندگان مجلس صلاح دانستند به آن رای دهند.

وی با اشاره به فرازی از سخنان گذشته مقام معظم رهبری مبنی براینکه "دولت باید قانون را اجرا کند ومجلس هم با دولت در این زمینه تعامل لازم را داشته باشد" گفت: این سخنان رهبری به معنای آن نیست که کار قانون شکنانه دولت تائید شود و شاهد نقض آشکار قانون توسط قوه مجریه باشیم ، بطوریکه در قانون شکنی بدعتی گذاشته شود و بابی برای قانون شکنی دولتهای دیگر گشوده شود.

این عضو هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان در ادامه با انتقاد ازجوسازی برخی نمایندگان در جلسات اخیر مجلس درخصوص یکی از مصوبات خانه ملت درباره مراکز آموزش عالی آزاد وغیرانتفاعی(از جمله دانشگاه آزاد اسلامی) عنوان کرد: متاسفانه در یکشنبه هفته گذشته عده ای از نمایندگان با جمله ای ساختگی که از رهبری در خانه ملت منتشر کردند مبنی براینکه "آقا گفته اند مخالف وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی هستند" مجلس را تحت فشار گذاشتند وحتی برخی دیگر از نمایندگان را فریب دادند در صورتی که اصلا آقا چنین چیزی نگفته بودند بلکه طبق اعلام رئیس مجلس فقط گفته بودند"من در این رابطه هیچ نظری ندارم واین موضوع هم مانند سایر موضوعات باید مسیر قانونی خود را طی نماید".

رهبر تصریح کرد: بروز چنین مسائلی در مجلس شورای اسلامی آنهم در بین نمایندگان اصولگرا لطمات جبران ناپذیری را به انسجام داخلی وارد خواهد کرد.

تجمعات دانشجویی در مقابل ساختمان مجلس بازتاب بدی داشت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از سویی دیگر نیز عده ای از دانشجویان که معلوم نبود از کجا سازماندهی شده اند جلوی ساختمان خانه ملت تجمع کردند وعلیه مجلس، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شعارهای ناصوابی را سردادند که برخی از این شعارها فقط اتهام زدن به نمایندگان بود نه چیز دیگر، این کارها اصلا به مصلحت نظام نیست.

وی با ابراز تاسف از اینکه عده ای با فشار به مجلس به نفع جریان سیاسی خود رای گرفتند، گفت: این تجمعات بازتاب بدی برای نظام داشت بطوریکه هم تنشهایی را در جامعه بوجود آورد و هم دشمنانمان را شاد کرد.

برخی نمایندگان تنش موجود را افزایش دادند

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه برخی از نمایندگان هم صحن علنی مجلس را ترک کردند وبا این جریان همصدا شدند، گفت: البته عده ای از آن نمایندگان دانشجویان را به آرامش فرا خواندند ولی متاسفانه عده دیگر از نمایندگان با حمایت مستقیم از جریان سیاسی خاص که در شان یک نماینده مجلس نبود تنش موجود را افزایش دادند.

وی اضافه کرد: البته مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود اعلام کرد که هرچه شورای نگهبان در این زمینه نظر دهد برای ما حجیت دارد.

این عضو هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: قطعا هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان به اقدام ناپخته برخی از نمایندگان که صحن علنی مجلس را ترک کردند و با دانشجویان برای سر دادن شعار علیه مجلس هم صدا شدند رسیدگی خواهد کرد.

رهبر با تاکید برحفظ حرمت جایگاه مجلس و بویژه جایگاه نظام عنوان کرد: نباید با نشان دادن واکنش احساسی و گرفتن تصمیم عجولانه کل نظام را زیر سئوال ببریم تا دشمنان ما هم از آن به نفع خود بهره برداری کنند.

این وقایع بیانگر فقدان تدبیر و سعه صدر در مسئولان است

حجت الاسلام رهبر خاطرنشان کرد: البته بوجود آمدن این موارد نشان دهنده داشتن اختلافات بنیادین نیست بلکه صرفا نشان دهنده بی تدبیری، اتخاذ تصمیم عجولانه و عدم سعه صدر یا همان تحمل یکدیگر را نداشتن برخی مسئولان است.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نباید دیگر چنین اقداماتی که به ضرر نظام است در جامعه اتفاق بیفتد، گفت: باید از این وقایع برای آینده درس عبرت بگیریم تا هر اتفاقی افتاد با تدبیر و محاسبه همه جانبه عمل نماییم.