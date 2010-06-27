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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۴

آرای هانا آرنت بررسی شد

آرای هانا آرنت بررسی شد

آرای هانا آرنت فیلسوف سیاسی قرن بیستم توسط پیتر باهر در قالب کتابی که از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی آرای هانا آرنت فیلسوف سیاسی معاصر درباره توتالیتاریسم می‌پردازد.

ماهیت توتالیتاریسم بر اساس دیدگاه آرنت در این کتاب بررسی شده است . آرنت معتقد بود توتالیتاریسم نوع خاص و منحصر به فردی از رژیمهای سیاسی بوده است.

آرنت معتقد بود علوم اجتماعی نتوانسته به خوبی ماهیت این رژیمها را شناخته و درک کند. باهر در این کتاب مخالفت آرنت و نقد او را بر علوم اجتماعی از جهات گوناگون قابل قبول می‌داند.

عمده شهرت و آوازه آرنت به عنوان یک نظریه‌پرداز سیاسی به جهت آثار و نوشته‌های او درباره رژیمهای توتالیتر است. آرنت در کتاب خود با عنوان "عنصرها و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر" به بررسی رژیمهای توتالیتری چون ناسیونال سوسیالیستی و استالینیستی پرداخته است. 

این کتاب با عنوان "هانا آرنت، توتالیتاریسم و علوم اجتماعی" از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده است.

کد مطلب 1107252

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