بازیکن سپاهان اصفهان به شاهین بوشهر پیوست

علیرضا حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این بازیکن پس از انجام مذاکرات نهایی با مدیرعامل باشگاه قرارداد داخلی را به امضاء رساند و تا چند روز آینده قرارداد نهایی خود را در هیئت فوتبال استان ثبت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه "آل نعمه" برای دریافت تسویه حساب خود به اصفهان رفته است، اظهارداشت: این بازیکن امروز به بوشهر برمی گردد تا ضمن حضور در هئیت فوتبال و عقد قرارداد رسمی در تمرینات نیز شرکت کند .

حق پرست، در خصوص جذب هادی تامین مدافع ملوان بندر انزلی نیز گفت: آقای استیلی به دنبال تقویت خط دفاعی خود از است از این رو ممکن است با مدافعان خوب و درجه یک زیادی پای میز مذاکره برویم.