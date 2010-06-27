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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

بازیکن سپاهان اصفهان به شاهین بوشهر پیوست

بازیکن سپاهان اصفهان به شاهین بوشهر پیوست

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول نقل و انتقالات باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: احمد آل نعمه مدافع خوزستانی فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان به تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر پیوست.

علیرضا حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این بازیکن پس از انجام مذاکرات نهایی با مدیرعامل باشگاه قرارداد داخلی را به امضاء رساند و تا چند روز آینده قرارداد نهایی خود را در هیئت فوتبال استان ثبت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه "آل نعمه" برای دریافت تسویه حساب خود به اصفهان رفته است، اظهارداشت: این بازیکن امروز به بوشهر برمی گردد تا ضمن حضور در هئیت فوتبال و عقد قرارداد رسمی در تمرینات نیز شرکت کند.

حق پرست، در خصوص جذب هادی تامین مدافع ملوان بندر انزلی نیز گفت: آقای استیلی به دنبال تقویت خط دفاعی خود از است از این رو ممکن است با مدافعان خوب و درجه یک زیادی پای میز مذاکره برویم.

کد مطلب 1107257

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