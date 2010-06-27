جعفر نجیبی که تندیس استاد معین ساخته وی با فاصله چند هفته بعد از نصب در بلوار استاد معین دزدیده شد در مورد پیگیریهای خود به خبرنگار مهر گفت: هنوز در مورد اینکه پرونده سرقت مجسمه‌ام در چه مرحله‌ای است خبری به من داده نشده است و برای همین اطلاعات جدیدی در این زمینه ندارم.

وی ادامه داد: بیش از سه هفته قبل به پلیس آگاهی مراجعه کردم و مسئله را جویا شدم. به آنها گفتم فیلمی از سرقت مجسمه من وجود دارد که در صورت بررسی آن راحت‌تر می‌توانند دزدان را شناسایی کنید.

نجیبی با بیان اینکه اعلام شده تنها یک فیلم از سرقت مجسمه‌ها وجود دارد و آن هم مربوط به مجسمه استاد معین بوده است افزود: وقتی جریان فیلمبرداری از سرقت این مجسمه را به ماموران اداره آگاهی گفتم آنها پاسخ دادند که چه کسانی می‌گویند چنین فیلمی وجود دارد؟ من هم به اخبار و اطلاعاتی که در نشریات در این زمینه منتشر شده بود اشاره کردم. مسئولان اداره آگاهی از من خواستند تا اخبار و اطلاعاتی را که درباره فیلمبرداری سرقت مجسمه‌ها وجود دارد برای آنها ارسال کنم که من هم این کار را انجام دادم و منتظر نتیجه تحقیقات مسئولان نیروی انتظامی هستم.

محمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگویی که 12 اردیبهشت به صورت اختصاصی با خبرگزاری مهر انجام داده بود از ضبط فیلم سرقت یکی از مجسمه‌های ربوده شده شهرداری توسط دوربینهای مرکز کنترل ترافیک خبر داده و گفته بود: ضبط این فیلم و دیگر پیگیریهای صورت گرفته از سوی شهرداری تهران کمک بزرگی به باز شدن گره سرقت مجسمه‌های شهر تهران می‌کند.

دو ماه از اعلام خبر سرقت‌ مجسمه‌های پایتخت می‌گذرد. خبری که نه تنها هنرمندان تجسمی بلکه شهروندان تهرانی را نیز با شوک مواجه کرد. مخصوصا زمانی که برخی از مسئولان و مجسمه‌سازان عنوان کردند این آثار به دلیل سنگینی باید توسط جرثقیل حمل شوند.

اینکه مجسمه‌هایی در مکانهای عمومی و پرترددی مثل پارک ملت، پارک ایرانشهر، بلوار استاد معین و..در ایام نوروز و چند ماه اخیر به سرقت رفته‌ باشند و بعد از چند هفته خبر سرقت آنها منتشر شود اتفاق نادر و عجیبی است.

یکی دیگر از نکاتی که باعث سردرگمی در این میان شده نبود خبر دقیق مبنی بر تعداد مجسمه‌هایی است که ربوده شده‌اند. در این فاصله خبرهایی مبنی بر دستگیری چند مظنون و در اختیار داشتن فیلم سرقت یکی از مجسمه‌ها روزنه امیدی برای افشای نام سارقان به وجود آورد.

با این‌ حال با وجود گذشت این مدت که از سرقت مجسمه‌ها می‌گذرد هنوز هیچ اطلاعات موثقی از سارقان منتشر نشده و همین باعث شده است مجمسه‌سازان نسبت به ادامه این روند نگران شوند.