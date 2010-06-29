دکتر جلیل لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور گسترش آموزش ساختارمند مباحث مرتبط با سلامت خانواده و مقابله با اختلالات جنسی زوجین نیازمند کلینیک سلامت خانواده هستیم.

به گفته وی، اختلالات جنسی زوجین ریشه در مشکلات روحی و بیماریهای جسمی افراد دارد که در برخی مواقع می تواند منجر به ناباروری در هر یک از زوجین و یا هردوی آنها شود و تنها در صورت برخورد علمی با این مشکل و تحت نظر متخصصین، امکان درمان و بازتوانی افراد وجود دارد.

این متخصص اورولوژی، یکی از مهمترین علل شیوع ناباروری را مراجعه دیرهنگام افراد به متخصصان دانست و به این قبیل افراد که دچار مشکلات و ناتوانی جنسی هستند توصیه کرد قبل از دیر شدن مراحل درمان، ‌برای رفع مشکل خود اقدام کنند.

جدیدترین مطالعه ای که بر روی تعدادی از افراد مبتلا به مشکلات جنسی در بیمارستان روزبه تهران انجام شده نشان می دهد درمانهای مبتنی بر "ویگارکس" در رفع این مشکلات مربوط به مردان در گروه مورد مطالعه به لحاظ آماری چندان قابل ملاحظه نبوده است.

این مطالعه که توسط گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان روزبه انجام شده در پایگاه اینترنتی Iranian Journal of Psychiatry قابل دسترسی است.

لطیفی، تبلیغات ماهواره ‌ای برخی از داروها برای از بین بردن ناتوانی جنسی را کاملا بی‌اساس دانست و گفت: با توجه به اینکه ناتوانی جنسی در زوجهای جوان یکی از فاکتورهای اصلی در بروز اختلافات منجر به طلاق است، مطالعات متعددی در کشورهای مختلف در خصوص استفاده از ترکیبات شیمیایی و گیاهی به منظور رفع مشکلات جنسی در مردان و زنان انجام شده و در دو دهه اخیر گامهای بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری از طریق رفع ناتوانی جنسی مردان و زنان برداشته شده است.

این متخصص اورولوژی افزود: استفاده از برخی محصولات درمان ناباروری برای افراد دارای فشار خون و مبتلایان به بیماریهای قلبی خطر آفرین است.