لیگ ورزش رزمی "موی تای" در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق خدایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مقدمات راه اندازی لیگ موتای مازندران با فدراسیون ورزشهای رزمی فراهم شده است گفت: نخستین دوره لیگ موتای مازندران تا یک ماه آینده در این استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قرار است در نخستین سال از برگزاری این لیگ با حضور شش تیم از مازندران برگزار شود، افزود: تاکنون حضور تیمهای موتای شهرستان های آمل، بابل، قائم شهر، ساری و محمودآباد و تیم گنبد به عنوان مهمان برای شرکت در لیگ مازندران قطعی شده است.

رئیس سبک موی تای مازندران با بیان اینکه این رقابتها به صورت رفت و برگشت در مدت سه ماه برگزار می شود، تصریح کرد: این رقابتها در چهار وزن جوانان و پنج وزن بزرگسالان برگزارمی شود.

خدایی از شرکت کشتارگاه صنعتی طیور"آراست شمال" به عنوان اسپانسر رسمی برگزاری لیگ مسابقات ورزش رزمی و حامی راه اندازی این لیگ در مازندران اعلام کرد.

وی اضافه کرد: در صورت موفقیت و کیفیت بالای برگزاری لیگ مازندران، این رقابتها از سال آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

رئیس سبک موی تای مازندران با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی لیگ موی تای در این استان حفظ آمادگی ورزشکاران این رشته ورزشی است خاطرنشان کرد: در صورت اعزام و دعوت از رزمی کاران سبک موی تای مازندران، ورزشکاران این استان در آمادگی کامل خواهند بود.

خدایی از مسئولان اداره تربیت بدنی شهرستان های مازندران نیز خواست در جهت برگزاری بهتر این لیگ همکاری لازم را داشته باشند.