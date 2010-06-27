20 هکتار از جنگل ها و مراتع شهرستان بویراحمد در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، آتش سوزی در این منطقه که از بعد از ظهر روز شنبه آغاز شده بود پس از چندین ساعت تلاش یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی، یگان ویژه و یگان امداد نیروی انتظامی، هلال احمر و نیروهای مردمی استان، شامگاه شنبه به طور کامل مهار شد.

یکی از کارشناسان منابع طبیعی حاضر در محل حادثه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در این آتش سوزی، بیش از 80 درصد از پوشش مرتعی و 15 درصد از پوشش جنگلی از بین رفت.

سعید نظری بیان کرد: این منطقه به دلیل اینکه سالها قرق بوده و طرح صیانت در آن در حال اجرا بوده است پوشش مرتعی بسیار غنی داشت که بخش زیادی از آن طعمه حریق شد.

وی علت حادثه را روشن کردن آتش توسط چوپانان یا گردشگران عنوان کرد و افزود: سالانه بخش زیادی از جنگل ها و مراتع در این استان به علت سهل انگاری افراد در آتش می سوزد.

شاخ و برگ درختان ابزار اطفای حریق

نظری همچنین بیان داشت: نیروهای اطفای حریق در آتش سوزی دیروز از وسایل اولیه از جمله بشکه های آب و شاخ و برگ درختان برای مهار آتش استفاده می کردند.

وی تصریح کرد: این استان پس از استانهای گیلان و مازندران دارای بیشتری میزان جنگل است و از طرفی به دلیل کوهستانی بودن آن، دارای مناطق صعب العبوری است که لازم است سازمان حوادث غیرمترقبه یک دستگاه بالگرد جهت حفاظت و صیانت از جنگل ها و مراتع در اختیار این استان قرار دهد.