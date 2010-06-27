مشکلات بلده بررسی شد/ حجره شیخ فضل الله نوری در حال تخریب

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالله ملکی در جلسه فوق العاده بررسی مشکلات بخش بلده شهرستان نور افزود: حجره شیخ فضل الله نوری و حوزه علمیه بلده به عنوان یکی از قدیمی ترین حوزه های علمیه منطقه با بی توجهی سازمان میراث فرهنگی در حال تخریب شدن است.

وی با اعلام اینکه دیوارهای برخی از اماکن بلده در حال ریزش است، افزود: برای حفظ تاریخ و فرهنگ منطقه باید این اماکن هرچه زودتر بازسازی و مرمت شود.

وی با اشاره به اینکه امامزاده های بخش بلده قدمت بیش از800 ساله دارند، تصریح کرد: این نوع بناها جزء فرهنگ، تاریخ و میراث استان به حساب می آیند و توسعه این بخش یک اعتبار ویژه ای می طلبد.

ملکی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمان شروع دولت نهم نگاهش را به مناطق محروم معطوف داشته است، اذعان داشت: برخی از مدیران هنوز بخش بلده را با قدمت بالای تاریخی اش نمی شناسند.

وی با اعلام اینکه محیط زیست بلده را به عنوان منطقه ممنوعه معرفی کرده، اظهار داشت: به همین دلیل از سرمایه گذاران مشتاق برای راه اندازی شیلات، صنعت و کشاورزی ممانعت می شود.

وی همچنین به عدم استقرار بانک کشاورزی در بلده اشاره کرد و گفت: نبود این بانک یکی دیگر از مشکلات این بخش است و بانک کشاورزی در بلده تنها در حد یک باجه اداره می شود.

فرماندار نور به معضل زباله مازندران در بلده اشاره کرد و افزود: مسئولین امر در استان اعلام می کنند که زباله بلده باید به محل دفن زباله کنونی شهرستان نور منتقل شود که این مهم با فاصله بیش از150 کیلومتری بلده تا محل دفن زباله غیرمنطقی است و باید تجدیدنظرشود.

بخشدار بلده نیز در این جلسه ایجاد شهرک صنعتی در بلده را برای رفع معضل بیکاری در بخش و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها موثر دانست.

محمدعلی روحانی با انتقاد از موانع ایجاد شده زیست ‌محیطی برای بهره ‌برداری از آب معدنی و پرورش ماهی گفت: محیط زیست با انجام کارهای اقتصادی زودبازده در این بخش با توجه به منطقه ممنوعه مخالفت می‌کند.

وی با اعلام اینکه برق بخش بلده از یکسو از آمل تأمین می‌شود، اظهار داشت: بلده با وجود اینکه با ترانس‌های برق فرسوده و افت فشار برق روبروست ولی از اعتبارات تملک دارایی شهرستان آمل حتی ریالی برای رفع مشکل برق هزینه نمی شود.

وی به کمبود نیروهای اداری در ادارات و نمایندگی‌های منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: بیشتر ادارات بلده تنها با یک نیرو اداره شده و در صورت ماموریت و مرخصی این نیرو با تعطیلی اداره مواجه می شویم.

رئیس شورای شهر بلده با اعلام اینکه با وجود ممنوعیت زمین در بلده عده ای سودجو 50 هکتار از اراضی این منطقه را تصرف کردند، تاکید کرد: شهرداری برای ایجاد پارک و تفرجگاه با کمبود زمین روبروست و باید با متصرفین این اراضی برخورد قانونی شود.

علی سپهری با اشاره به اینکه موضوع تصرف زمین چندین نوبت در دادگاه مطرح شد، گفت: متاسفانه برای برگشت این اراضی به بیت المال هنوز تاکنون نتیجه ای صورت نگرفت.

رئیس شورای بخش بلده گفت: محرومیت این بخش از شهرستان نور باعث شده تا جوانان برای کسب و کار به شهرها مهاجرات کنند.

حسن اورنگیان با اعلام اینکه ایجاد شهرک صنعتی و اعطای تسهیلات در کار و تولید موثر است، افزود: با حمایت جدی دولت و ارائه تسهیلات ارزان در برگشت جوانان به بلده محروم کمک می کند.

بلده از توابع شهرستان نور و در فاصله حدود150کیلومتری شهر نور واقع شده است.