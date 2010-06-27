پتریوس؛ بله قربان گوی اوباما و ادامه سیاست ناکام آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالسی در گزارشی با اشاره به برکناری ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان و انتصاب ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه به جای وی نوشت: برخلاف نظر بسیاری از مفسران برکناری مک کریستال و جایگزینی پتریوس بسیار حائز اهمیت نیست، درواقع این موضوع زمانی مهم جلوه می کند که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از این تغییر به عنوان فرصتی برای حرکت به سوی عقب نشینی نظامیان از افغانستان استفاده کند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، علی رغم افزایش نیرو درعراق که شامل تغییر بنیادین در استراتژی و تاکتیک های دولت آمریکا است، اما در مورد افغانستان دلیلی وجود ندارد که پتریوس اساسا رویکردی متفاوت با مک کریستال را دنبال کند، چنانچه اوباما اعلام کرده است که سیاست خارجی آمریکا در این کشور پس از برکناری مک کریستال تغییر نخواهد کرد.

فارین پالسی در ادامه با اشاره به حملات طالبان در افغانستان و وجود مشکلات اساسی در این کشور می نویسد که وجود مشکلات در افغانستان به علت توانایی و کیفیت عملکرد ژنرال های آمریکایی نیست. در واقع پیروزی در جنگ افغانستان القاعده را ضعیف نخواهد کرد و شکست در جنگ آنها را بسیار قوی نمی کند و جایگزین کردن یک فرمانده جدید در نتیجه این محاسبات تغییری ایجاد نمی کند.

این نشریه آمریکایی در ادامه این مطلب می نویسد که پتریوس همان استراتژی افزایش نیرو در عراق در سال 2007 را در افغانستان دنبال می کند؛ استراتژی ای که نتوانست در نهایت به مصالحه سیاسی در کشور بینجامد. پتریوس همچنین صراحتا حمایت خود را از راهبرد جدید اوباما در جنگ افغانستان یعنی افزایش 30 هزار نیروی جدید در این کشور اعلام کرده است.

مک کریستال و شماری از مشاوران وی انتقادهای تندی را علیه مقامهای مسئول جنگ افغانستان در دولت اوباما مطرح کرده بودند. در همین حال یکی از این مشاوران که نامش فاش نشده متهم است که "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا را به یک دلقک تشبیه کرده بود.

از سوی دیگر با استناد به سخنان "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا به پاکستان و افغانستان، یکی از دستیاران مک کریستال رئیس خود را "حیوانی زخمی" خوانده است. هالبروک همچنین از شایعاتی خبر داده که بر اساس آنها مک کریستال به زودی از کارش برکنار خواهد شد.