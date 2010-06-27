به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از 11 تا 22 ژوئیه 2010 (20 تا 31 تیرماه) برای برپایی اردوی آماده سازی راهی منطقه "لئون هارد" اتریش می شود. ملی پوشان فوتبال ایران در مدت اقامت 11 روزه در اتریش سه دیدار تدارکاتی را با تیمهای باشگاهی از کشورهای ایتالیا، صربستان و مجارستان برگزار می کند.

براساس برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 14 ژوئیه 2010 (23 تیرماه 1389) نخستین دیدار دوستانه خود را برابر ستاره سرخ بلگراد صربستان برگزار خواهد کرد.

شاگردان افشین قطبی سه روز پس از رویارویی با ستاره سرخ بلگراد در دومین دیدار دوستانه خود روز شنبه 17 ژوئیه 2010 (26 تیرماه 1389) برابر تیم "ام تی کی" بوداپست مجارستان صف آرایی می کنند. آخرین دیدار دوستانه ملی پوشان فوتبال ایران در اردوی اتریش چهارشنبه 21 ژوئیه 2010 (30 تیرماه 1389) مقابل تیم لاتزیو ایتالیا برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال ایران روز 22 ژوئیه 2010 (31 تیرماه 1389) اتریش را به مقصد تهران ترک می کند تا بازیکنان ملی پوش شاغل در لیگ برتر مهیای همراهی تیم‌های خود شوند.

قرار بود تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه 23 ژوئیه 2010 (1مردادماه 1389) یک دیدار دوستانه دیگر برابر تیم والنسیا اسپانیا برگزار کند که این بازی به خاطر تغییر زمان بازگشت شاگردان قطبی به ایران لغو و دیدار با لاتزیو جایگزین آن شد.