G8 خواستار توقف تمام برنامه های هسته ای کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، در بیانیه پایانی این نشست از دست داشتن پیونگ در غرق شدن یک فروند ناو کره جنوبی در تاریخ 26 مارس که منجر به کشته شدن 46 نفر شد انتقاد شده و آمده است : چنین اقداماتی چالشی در برابر صلح بوده و امنیت منطقه و سایر نقاط جهان را تهدید می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است : از کره شمالی می خواهیم تا با دست کشیدن از چنین اقداماتی از انجام هر گونه حمله ای علیه کره جنوبی خودداری کند.

در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی شدید از فعالیت های هسته ای کره شمالی آمده است : از کره شمالی خواسته می شود تا از تمامی تسلیحات اتمی و برنامه های هسته ای و همچنین برنامه موشک های بالستیک خود از جمله اقدامات خود در زمینه نادیده گرفتن NPT دست بکشد.

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