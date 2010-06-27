به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها روزهای هشتم تا سیزدهم تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار خواهد شد و تیم منتخب دانشجویان ایران به عنوان قهرمان دوره قبل برای دفاع ازعنوان قهرمانی خود بامداد فردا راهی دوحه قطر شده و پس از توقفی کوتاه عازم بارسلونا شده و از آنجا به ویگا خواهد رفت.

کمیته داوران فدراسیون تکواندو نیز نام مهدی کاشانیان را برای قضاوت در این مسابقات اعلام کرده است که وی نیز به همراه دانشجویان راهی ویگا خواهد شد.

براساس برنامه اعلام شده سه شنبه هشتم تیرماه کلاس هماهنگی داوران و چهارشنبه نهم تیرماه مراسم قرعه کشی این مسابقات انجام خواهد شد. در اولین روز رقابتها پنجشنبه دهم تیرماه هادی مستعان و حمیدرضا بیات در اوزان دوم و هشتم به مصاف رقبای خود می روند.

در ادامه مسابقات جمعه یازدهم تیرماه احسان نقیب‌زاده در وزن اول و مهران عسگری در وزن هفتم، شنبه دوازدهم تیرماه عباس شیخی و بهنام بیات به ترتیب در اوزان چهارم و پنجم و یکشنبه در روز پایانی رضا نادریان و روح الله طالبی در اوزان سوم و ششم به رقابت با رقبای خود خواهند پرداخت.

یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو جهانی دانشجوان جهان طی روزهای 8 تا 13 تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار خواهد شد.