به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی ابعاد، ویژگیها و ماهیت فلسفه تجربی برگزار میشود.
سخنران اصلی این همایش دیوید پیناو است که به بررسی موضوع اهمیت فلسفه تجربی میپردازد. همچنین در این همایش فن اسپایسر از دانشگاه بریستول با عنوان اهداف و غایات فلسفه تجربی سخنرانی خواهد کرد.
در این همایش تلاش سایر رشتهها برای پاسخگویی به سؤالات فلسفی با روش تجربی انعکاس خواهد یافت.
بر این اساس این همایش تنها محل تجمع فلاسفه نیست و اندیشمندان سایر حوزههای علمی که به روشی تجربی به پرسشهای فلسفی پاسخ دادهاند نیز در این همایش شرکت میکنند.
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