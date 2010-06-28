برای تکرار قهرمانی دانشجویان جهان کار سختی پیش رو داریم

سید نعمت خلیفه با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در چهار وزن نفرات زبده دانشجویان تغییر کرده و نفراتی جایگزین شده اند که کم تجربه بوده و بعضا اولین تجربه برون مرزی خود را سپری می‌کنند به همین دلیل معتقدم در ویگا اسپانیا کار سختی پیش رو داریم.

وی ادامه: کلیه نفرات تیم در آمادگی بسیار خوبی قرار دارند، آسیب دیده نداریم و با وجود زمان اندک همه تلاش خود را بکار گرفتیم تا با تیمی آماده و یکدست راهی اسپانیا شویم.

سرمربی تیم منتخب دانشجویان ادامه داد: رقابتهای دانشجویان با هوگوی الکترونیکی ساخت شرکت " دی دو" برگزار می شود و اغلب اعضای تیم ما با هوگوی "لاجاست" عادت کرده اند، کسب امتیاز در مبارزه با این دو هوگو متفاوت است. البته روی این سیستم کار کرده ایم ولی باز هم یکی از دشواری های ما همین موضوع است.

خلیفه در پایان گفت: هدف ما تکرار عنوان قهرمانی دوره قبل است همه نفرات تیم نیز برای رسیدن به این هدف بزرگ هم قسم شده ایم ولی همانطور که گفتم کار سختی پیش رو داریم که با اتکا به دعای خیر مردم و تلاش اعضای تیم به این مهم دست پیدا خواهیم.

رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان 8 تا 13 تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار خواهد شد و تیم دانشجویان ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل خود راهی این مسابقات شد.