به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقه پلیآف لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور ساعت 14 امروز یکشنبه با حضور نمایندگان تیمهای داماش گیلان و صنعت نفت آبادان در فدراسیون فوتبال برگزار میشود.
غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: امروز مراسم قرعه کشی مسابقات پلیآف برگزار می شود و بازی رفت دو تیم روز پنجشنبه هفته جاری 10 تیرماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: زمان دقیق بازی برگشت پلیآف لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور هم پس از مراسم قرعه کشی امروز مشخص خواهد شد.
مسئول مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور همچنین خاطرنشان کرد: تیمهای سیزدهم و چهاردهم گروههای دوگانه هم به لیگ دسته دوم سقوط کردند.
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