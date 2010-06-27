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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

آمریکا هشدار داد:

ترکیه ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال غرب است

ترکیه ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال غرب است

دولت آمریکا به ترکیه هشدار داد که آنکار برای آنکه بتواند همچنان از حمایت واشنگتن برخودار شود باید به تعهدات خود در قبال غرب پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "فیلیپ گوردون" عالی ترین دیپلمات آمریکا در امور اروپا با بیان این مطلب در ادامه گفت : گمان می کنیم که ترکیه به تعهدات خود در قبال ناتو، اروپا و آمریکا پایبند باشد اما آنکارا باید این موضوع را اثبات کند.

وی در ادامه گفت : افراد بسیاری درباره رویکرد جدید ترکیه سوال می کنند و برای آمریکا دشوار است که با وجود چنین رویکردی همچنان از آنکارا حمایت کند.

گوردون سپس از اقدام ترکیه در دادن رای منفی به قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت انتقاد کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، این انتقاد می تواند وضعیت دو همپیمان در ناتو را پیچده تر از قبل کند.

بر اساس این گزارش، غرب و بویژه آمریکا به شدت نگران سیاست گردش به شرق ترکیه هستند که در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است.    

کد مطلب 1107309

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