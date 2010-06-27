نیروی انتظامی با دلالان فیش حج برخورد می کند

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر گونه خرید و فروش باید با مجور نهادهای مسئول و صدور پروانه انجام شود گفت: قطعا خریداران و فروشندگان فیشهای عمره مفرده و حج تمتع هیچ مجوز و پروانه ای در این زمینه ندارند و طبق قانون باید با آنها برخورد شود.

به گفته لیالی، دلالان با نرخگذاریهای کاذب قصد سوء استفاده از مردم را دارند و قیمتهایی که برای فیش عمره و تمتع اعلام می کنند هیچ مبنایی ندارد بلکه فقط با سلیقه خودشان است.

وی گفت: خرید و فروش فیش ها از راههای غیرقانونی انجام می شود و بارها به شهروندان اعلام کرده ایم که برای زیارت فقط از طریق مجاز ثبت نام کرده وبه دفاتر تحت پوشش سازمان حج مراجعه کنند و گرفتار باند‌های غیر مجاز نشوند.

بازار خرید و فروش فیشهای عمره مفرده و حج تمتع در دست دلالان و واسطه هایی است که هرسال همزمان با آغاز دور جدید عمره مفرده و حج تمتع وارد بازار می شوند و فیشها را به دلخواه نرخگذاری می کنند و افرادی که از توانایی مالی برخوردارند نیز به هر قیمتی که باشد فیشهای اولویت دار هر سال را خریداری کرده و در زمان دلخواه خود اعزام می شوند

لیالی درباره آگهی های فروش فیش حج در روزنامه های کثیر الانتشار و استناد افراد سودجو برای قانونی نشان دادن این اقدام اظهار کرد: طی چند ماه گذشته با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد توانستیم تعداد آگهیها در این زمینه را در روزنامه ها کاهش دهیم ولی بدنبال اقداماتی هستیم که این مشکل را برای همیشه ریشه کن کنیم.