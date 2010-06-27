سودجویی در معادن بلای جان منابع طبیعی نوشهر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب وهابی افزود: افراد سودجو با محور قرار دادن آدم های بیبضاعت و گاهی با همراه ساختن افراد جانباز به دنبال برگ مجوز و پروانه استخراج معادن میگردند تا آن را به قیمت گزاف و سرسامآور 400 تا 600 میلیون تومان به فروش برسانند.
این مقام مسئول منابع طبیعی شهر نوشهر با بیان این نکته که تا کنون دردوره مسئولیت خود به هیچ کسی استعلام مجوز بهرهبرداری از معادن نداده است یادآور شد: وجود 20 معادن فعال و هشت معدن غیرفعال در حوزه غرب مازندران دلیل بسیار کافی برای تخریب منابع طبیعی منطقه نوشهراست.
وهابی همچنین اضافه کرد: دکتر فوق تخصصی را سراغ دارم که در منطقه گلندرود نوشهر با گرفتن مجوز معادن یک برگ مجوز را 400 میلیون تومان به فروش رسانده است.
وی گفت: من کار معادن و بهرهبرداری از منابع زیرزمینی درسطح کشور را زیر سؤال نمیبرم اما به صراحت اعلام میکنم نگاه به معادن و گرفتن مجوز در حوزه نوشهر فقط جنبه سودجویی و رانتخواری دارد.
مدیرکل منابع طبیعی غرب استان مازندران گفت: در حوزه غرب مازندران معادن تبدیل به معضل و کلافی پیچیده شده اند و بیشتر جنبه سودجویی و رانتخواری دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب وهابی افزود: افراد سودجو با محور قرار دادن آدم های بیبضاعت و گاهی با همراه ساختن افراد جانباز به دنبال برگ مجوز و پروانه استخراج معادن میگردند تا آن را به قیمت گزاف و سرسامآور 400 تا 600 میلیون تومان به فروش برسانند.
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