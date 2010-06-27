سرانه زمین صنعتی در گلستان به هفت متر مربع افزایش یافت

سیدعلی پورنبوی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سرانه زمین شهرکها و نواحی صنعتی استان در استان دو متر مربع بود که طی چهارسال گذشته این میزان به 9 متر مربع رسیده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 453 واحد تولیدی در شهرکهای و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است و 195 هکتار زمین صنعتی نیز واگذار شده است.

وی با اشاره به وجود ظرفیتهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خاطرنشان کرد: مدت زمان لازم برای ایجاد واحد تولیدی از زمان صدور مجوز تا بهره برداری بین سه تا پنج سال است.

پورنبوی به شهرک صنعتی رامیان اشاره و اضافه کرد: عملیات اجرایی این شهرک از سال 87 آغاز شد و در دو سال گذشته مطالعات توپوپرافی، ارزیابی زیست محیطی، تامین آب و برق و ... در این شهرک انجام شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: همچنین اجرای عملیات شهرسازی، شبکه توزیع آب، برق، روشنایی معابر این شهرک نیز در حال اجراست.



وی عنوان کرد: همچنین در شهرک صنعتی آزادشهر نیز اولین واحد تولیدی پس از سه سال از شروع کار شهرک به بهره برداری رسیده است.

پورنبوی اظهار داشت: در سالهای اخیر در زمینه ایجاد زیرساختهای صنعتی در استان تلاشهای قابل توجهی شده است.

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان وجود دارد.