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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

سرانه زمین صنعتی در گلستان به هفت متر مربع افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: سرانه زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان در سالهای اخیر هفت متر مربع افزایش یافته است.

سیدعلی پورنبوی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سرانه زمین شهرکها و نواحی صنعتی استان در استان دو متر مربع بود که طی چهارسال گذشته این میزان به 9 متر مربع رسیده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 453 واحد تولیدی در شهرکهای و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است و 195 هکتار زمین صنعتی نیز واگذار شده است.
 
وی با اشاره به وجود ظرفیتهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خاطرنشان کرد: مدت زمان لازم برای ایجاد واحد تولیدی از زمان صدور مجوز تا بهره برداری بین سه تا پنج سال است.
 
پورنبوی به شهرک صنعتی رامیان اشاره و اضافه کرد: عملیات اجرایی این شهرک از سال 87 آغاز شد و در دو سال گذشته مطالعات توپوپرافی، ارزیابی زیست محیطی، تامین آب و برق و ... در این شهرک انجام شد.
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: همچنین اجرای عملیات شهرسازی، شبکه توزیع آب، برق، روشنایی معابر این شهرک نیز در حال اجراست.
 
وی عنوان کرد: همچنین در شهرک صنعتی آزادشهر نیز اولین واحد تولیدی پس از سه سال از شروع کار شهرک به بهره برداری رسیده است.
 
پورنبوی اظهار داشت: در سالهای اخیر در زمینه ایجاد زیرساختهای صنعتی در استان تلاشهای قابل توجهی شده است.
 
22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1107319

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