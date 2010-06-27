توزیع بودجه ورزش در هرمزگان عادلانه نیست

بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: اداره تربیت بدنی باید بودجه هیئت‌ها را به طور عادلانه در اختیار آن‌ها قرار دهد و از آن بودجه‌ای که به هیئت وعده می‌دهند و ما براساس آن‌ برنامه ریزی می‌کنیم، نباید کم کنند و در اختیار ورزش‌هایی مثل فوتبال قرار دهند.

وی ادامه داد: بنده هم معتقدم باید به ورزش فوتبال به دلیل علاقه مندی بیشتر مردم و داشتن هواداران بودجه‌ بیشتری تعلق بگیرد ولی نباید از بودجه ورزش پایه‌ای مثل شنا کاسته شود و در اختیار فوتبال قرار گیرد.

بهرامی عنوان کرد: خوشبختانه با ملزم شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اختصاص یک درصد بودجه‌ عمرانی خود، بودجه ورزش چند برابر شده است که این بودجه باید با یک مدیریت درست میان هیئت‌ها توزیع شود.

وی افزود: هیئت شنا تعامل خیلی خوبی با اداره تربیت بدنی دارد ولی متاسفانه در برخی مواقع آن‌ها هم مجبور می‌شوند تا بودجه ما را کم کنند و به یک هیئت دیگر بدهند.

رئیس هیئت شنا هرمزگان اظهار داشت: پیشنهاد بنده این است که برای مدیریت توزیع بودجه در ورزش استان کمیته‌ای با حضور استاندار و دیگر مسئولان ورزش استان تشکیل شود که در آن بودجه هرهیئت تصویب شود و همان بودجه به هیئت داده شود.

وی در ادامه گفت: بیشتر هزینه های هیئت توسط خود هیئت شنا تامین می‌شود و حتی در دوران مدیریت قبلی تربیت بدنی هرمزگان ماهیانه 50 میلیون ریال بابت اجاره استخر هفت تیر تنها استخر هیئت شنا از ما گرفته می‌شد که با مدیریت جدید و با تعامل خوب با اداره تربیت بدنی این مبلغ پرداخت نمی‌شود و استخر به صورت رایگان در اختیار هیئت قرار دارد.

بهرامی اظهار داشت: ما در گذشته به دلیل فعال نبودن هیئت نمی‌توانستیم مطالباتمان را از تربیت بدنی و فدراسیون شنا بگیریم ولی خوشبختانه با پیشرفت‌هایی که ورزش شنا در استان داشته است این مطالبات به هیئت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: از زمانی که آیت اللهی سرپرستی فدراسیون شنا را بر عهده گرفته به استان‌ها بیشتر توجه می‌کند و طی سفری که به استان هرمزگان داشته‌اند از فعالیت شنای هرمزگان دیدن کردند.

بهرامی اظهارامیدواری کرد: که استخر شنای مجموعه حجاب در اختیار هیئت شنا قرار گیرد تا برای برنامه‌های زیادی که برای فصل تابستان و سپس آموزش شنای دانش آموزان مدارس را دارند دو استخر جداگانه برای آقایان و بانوان در اختیار داشته باشند.