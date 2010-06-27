اختلاف سلیقه نباید باعث آسیب به نظام شود/ از موضع گیری افراطی پرهیز گردد

جواد آرین منش نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانات مقام معظم رهبری و اولویت وحدت و انسجام در کشور اظهار داشت: مسئله وحدت ضرورتی است که همواره مورد تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.

وی افزود: یکی از رموز اصلی موفقیت انقلاب اسلامی تا کنون، وحدت بین مردم و اقشار مختلف در کشور بوده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موضوع وحدت در همه جوامع حائز اهمیت است، عنوان کرد: در کشور ما به دلیل وجود ملیت ها، اقوام گوناگون و خرده فرهنگ های مختلف و همچنین به دلیل در کنار هم قرار گرفتن این خرده فرهنگ ها که فرهنگ ملی را تشکیل می دهند، مقوله فرهنگ از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نماینده مشهد افزود: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون وحدت ملت در کنار تبعیت و ولایت پذیری مردم از اسلام عزیز بود.

آرین منش تاکید کرد: وحدت و مشارکت مردم و نقش رهبری و اعتقادات به اسلام و انقلاب ارکان اساسی پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است و تا زمانی که مردم هوشمندانه وحدت را حفظ کنند انقلاب از گزند حوادث در امان خواهد ماند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت اظهار داشت: توطئه فتنه گران باعث ایجاد تفرقه در صفوف مردم می شود و ضرورت دارد که مردم هوشیارانه با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این مسیر در برابر فتنه ها و دسیسه ها پایدار باشند.

نماینده مشهد همچنین در خصوص فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اینکه "حرفی که باعث شکاف می شود حتی اگر صادقانه باشد گفته نشود"، گفت: برخی افراد و سیاسیون گاهی سخنانی به زبان می آورند اگرچه همراه با حسن نیت و صادقانه است اما باعث ایجاد تفرقه و دودستگی بین مردم و متدینین می شود لذا توجه دادن رهبری به این سخن و مخاطب ایشان نیروهای وفادار به انقلاب و اسلام است که از روی حسن نیت ولی با بی توجهی مطالبی می گویند که باعث ایجاد تفرقه می شود.

وی با اشاره به اتفاقات هفته گذشته در مجلس نیز گفت: حوادثی که هفته گذشته در مجلس اتفاق افتاد ناشی از اختلاف سلیقه هایی است که در بین نیروهای اصولگرا وجود دارد که این کم توجهی ها باعث ایجاد دوستگی و شکاف بین اصولگرایان می شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: از موضع گیری های افراطی که باعث ایجاد شکاف و تفرقه می شود باید پرهیز شود.

آرین منش ادامه داد: نیروهای اصولگرا یک طیف گسترده متشکل از همه کسانی که وفادار به انقلاب و آرمانهای امام و ولایت فقیه و قانون اساسی هستند در درون خیمه نظام اسلامی قرار می گیرند و این افراد از سلایق مختلف متشکل شده اند که اختلاف سلیقه نیز امری طبیعی است اما نباید به این اختلاف سلیقه ها به گونه ای دامن زده شود که باعث اختلاف شود چرا که این اختلاف باعث می شود که جامعه و نظام آسیب ببیند.

نماینده مشهد همچنین در خصوص نقش نقدپذیری در وحدت و انسجام و پرهیز از شکاف، گفت: نقد منصفانه و عالمانه امری مفید و ضروری است.

وی افزود: هیچ فرد، گروه و جامعه ای بی نیاز از نقد نیست و نقد منصفانه می تواند در کاهش نارسایی ها و تقویت نقاط قوت موثر باشد.