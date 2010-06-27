نادر دست‌نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد صعود تیم نفت به لیگ برتر گفت: این بازی را باید بازی قلب و احساس نامید زیرا از بازیکنان درون زمین تا نفرات نیمکت نشین و سکونشین تیم همه یکدل بودند تا در نهایت موفق شدیم در یک بازی مهم و سرنوشت‌ساز امتیاز لازم را برای صعود به لیگ برتر بدست آوریم.

وی با بیان اینکه طی چندسال گذشته بازی پایانی لیگ دسته اول تا این اندازه حساس نبود که 3 تیم شانس صعود به لیگ برتر را داشته باشند، افزود: در بازی با شیرین فراز التهاب صعود روی بازیکنان ما تاثیر منفی گذاشته بود، به همین دلیل بازی خوبی را از خود ارائه نکردیم. ضمن اینکه روی گل تساوی تیم شیرین فراز نفرات ما به دلیل مصدومیت بازیکن حریف و برای رعایت بازی جوانمردانه ایستادند که همین مسئله باعث شد آنها به گل تساوی دست یابند.

سرمربی تیم نفت تهران با بیان اینکه مهدی دینورزاده و مرتضی یکه مربیان پیشین این تیم هم در صعود به لیگ برتر شریک هستند، اضافه کرد: خوشحالم که در این بازی سخت توانستیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم، البته دوست داشتم به همراه تیم نفت، نساجی هم به پلی‌آف صعود می کرد اما افرادی که منافعشان در نساجی در خطر بود، مانع موفقیت آن تیم شدند.

وی در این مورد ادامه داد: متاسفانه مشاوران کارنابلد سرمایه‌گذاری فردی به نام پرهام، استعدادهای این شهر و تماشاگران پرشور تیم نساجی را از بین بردند. اگر آنهایی که حتی لگد به توپ هم نزده بودند، اجازه می‌دادند امروز نساجی لیگ برتری بود، زیرا روزی که از نساجی رفتم فاصله این تیم با نفت 3 امتیاز بود ولی حالا فاصله دو تیم به 15 امتیاز رسید.

"پس از تیم‌‎های مس کرمان و استیل آذین، تیم نفت سومین تیمی است که با دست‌نشان طی سال‌های اخیر به لیگ برتر صعود کرده است." سرمربی پیشین تیم استیل آذین در این مورد اظهار داشت: این لطف خدا بوده و هست و امیدوارم این موفقیت‌ها باعث شود در فوتبال ایران به مربیان جوانتر هم بها داده شود زیرا مربیانی نظیر من این توان را دارند که در لیگ برتر هم توانایی خود را نشان دهند و سن مربیان فوتبال را جوانتر کنند.

وی در مورد اینکه احتمال دارد همانند فصل گذشته نتواند هدایت نفت را در لیگ برتر برعهده نگیرد، تاکید کرد: داستان و بحث استیل آذین با نفت متفاوت است. البته طی امروز(یکشنبه) و فردا(دوشنبه) با مسئولان باشگاه مذاکره خواهم کرد و وضعیتم بطور کامل مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم نفت تهران در پاسخ به این سوال که برای مربیگری در لیگ برتر مشکلی ندارد؟ خاطرنشان کرد: اگر منظورتان منشوری بودن من است باید بگویم همانطور که آقایان عزیرمحمدی و علیپور بارها اعلام کرده اند، مشکلی در این خصوص ندارم و بیان چنین مسئله‌ای شیطنت بعضی‌ها بوده است. خوشبختانه همه مربیان برای هدایت تیم‌ها باید از فدراسیون مجوز یا پروانه کار بگیرند و من هم با توجه به استعلام‌هایی که صورت گرفته، مشکلی برای هدایت نفت در لیگ برتر ندارم.

"زمان اندک برای حضور در فصل نقل و انتقالات و آماده سازی تیم باعث ناکامی نفت در فصل آینده لیگ برتر نمی‌شود؟". وی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: موفقیت تیم بستگی به جذب بازیکنان جدید دارد زیرا با پتانسیل فعلی نمی توان به موفقیت در لیگ امیدوار بود. تیم نیاز به تقویت دارد زیرا با توجه به طولانی‌ و فرسایشی شدن بی دلیل لیگ دسته اول، تیم‌های دسته اول مشکلات زیادی دارند.

دست‌نشان در پایان با اشاره به اینکه مسئولان نفت قصد فروش امتیاز تیم را ندارد، گفت: البته بیان این مسئله که از دست دادن زمان باعث می‌شود تیمی مانند نفت فصل آینده در جمع فانوس بدستان باشد، صحیح نیست اما باید با جذب بازیکنان خارجی به نحوی نقاط ضعف را برطرف کرد. البته امیدوارم سقف انتظار مسئولان مطابق با شرایط موجود و وضعیت تیم باشد.