تاثیر نماز بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمید نصیری صبح یکشنبه در نشست کمیته تبلیغ و ترویج ستاد اقامه نماز استان یزد اظهار داشت: اگر آثار نماز در اعمال ما هویدا شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه حل می ‌شود.

وی با ذکر نمونه‌ای خاطرنشان کرد: کاهش ناهنجاری ‌های اجتماعی در ماه رمضان از جمله آثار انجام فرایض دینی به ویژه نماز است.

نصیری بیان داشت: در بحث دین ‌باوری کارهای خوبی در مجموعه مددجویی انجام شده است و انتخاب کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه برتر در امر ترویج و اشاعه فرهنگ اقامه نماز طی چند سال متوالی از جمله توفیقات این نهاد است اما سرمایه ‌گذاری و برنامه ‌ریزی بیشتر در این بخش ضروری به نظر می‌ رسد.

وی تعداد محرومان و افراد بی ‌بضاعت زیرپوشش این نهاد در استان یزد را بیش از 51 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: در تمام برنامه‌‌ های این نهاد که به مجتمع ‌های فرهنگی و تربیتی ابلاغ می ‌شود، نماز به عنوان پایه اصلی کار دیده می ‌شود.

نصیری خاطرنشان کرد: در برنامه‌ های اردویی نیز موضوع آموزش نماز و تصحیح نماز در اولویت برنامه‌ ها قرار گرفته است.

رسانه ها طلایه داران اشاعه فرهنگ نماز در جامعه هستند

وی در ادامه با اشاره به نقش محوری صدا و سیما در امر تبلیغ، ترویج و تعمیق فرهنگ نماز عنوان کرد: صدا و سیما و اصحاب رسانه طلایه ‌داران اشاعه این فریضه الهی هستند و باید همان ‌گونه که در تمام زمینه‌ ها همکاری خوبی داشته ‌اند، در این بخش نیز پیشگام باشند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان یزد در این نشست از نماز به عنوان عامل رشد و بالندگی بشر و شجره طیبه انسانیت انسان یاد کرد و افزود: شرط پذیرش هر عملی منوط به پذیرش نماز است و نماز مهر تاییدی برای قبولی سایر اعمال است.

حجت‌ الاسلام نبی‌ پور بهترین شیوه تبلیغ و انتقال پیام نماز را روش علمی آن توسط متولیان امر نماز بیان کرد و اظهار داشت: نماز عمل است نه شعار و باید آثار آن در گفتار و اعمال متولیان و مسئولان امر نماز نمایان باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست ‌ها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی و سیاسی مسئولان و خدمتگزاران این نظام مبتنی بر ارزش‌های الهی و معنوی باشد، شاهد بروز مشکلات و انحرافات نخواهیم بود.

اعضای کمیته تبلیغ و ترویج ستاد اقامه نماز متشکل از نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری، صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کل زندان ‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کار و امور اجتماعی است.