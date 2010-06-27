هیچ پولی به عنوان یارانه بلیت مترو پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی افزود: با توجه به عدم پرداخت یارانه های بلیت مترو از سوی دولت، شهرداری برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مترو ضمن پرداخت کامل سهم خود، میزان بیشتری به مترو کمک کرده است اما برای آنکه بتوانیم خدمات رسانی مناسبی در خطوط و ایستگاههای موجود مترو داشته باشیم باید یارانه های بلیت مترو به صورت کامل و به موقع پرداخت شود.

وی ادامه داد: سهم شهرداری تهران در یارانه های بلیت مترو در سه ماهه نخست سال و با احتساب یک چهارم از کل بودجه 13 میلیارد تومان بوده که با توجه به عدم پرداخت یارانه ها از سوی دولت، شهرداری تا کنون 19 میلیارد تومان به بخش بهره برداری مترو اختصاص داده و امیدواریم دولت نیز هرچه سریع تر سهم خود را پرداخت کند تا ضمن خدمات رسانی مناسب به شهروندان بتوانیم ناوگان را در فصل تابستان برای خدمات رسانی در مهرماه و آغاز سفرهای آموزشی آماده کنیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه در ادامه خاطرنشان کرد: مقرر بود از ابتدای امسال تا شهریور هر ماه دو قطار جدید وارد خطوط مترو شود و از مهرماه تا پایان سال نیز هر ماه سه قطار به مجموع قطارهای فعال مترو افزوده شود اما به دلیل عدم تامین اعتبارات مصوب مترو از سوی دولت و اجرایی نشدن برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی قطار جدیدی وارد ناوگان نشده است و در این بخش نیز با مشکلات جدی مواجه ایم و در واقع امکان بهره برداری از ایستگاههای جدید و ظرفیت موجود را نداریم.

وی تاکید کرد: در صورتی که واگنهای مورد نیاز مترو تامین شود ضمن خدمات رسانی کامل به تمام ایستگاهها و در تمام ساعات روز این امکان به وجود می آید که سرفاصله حرکت قطارها را در تمام خطوط کاهش و میزان ظرفیت جابجایی مسافر در خطوط موجود را به دو برابر افزایش دهیم.

ربیعی تصریح کرد: مشکلات موجود در مترو و کمبود واگن برای راه اندازی ایستگاههای جدید در حالی است که با اجرایی شدن لایحه هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت تقاضای سفر با مترو به شدت افزایش می یابد و مترو در شرایط کنونی به هیچ وجه قادر به خدمات رسانی به تقاضاهای جدید نخواهد بود و اگر اعتبارات مصوب مترو هرچه سریعتر پرداخت نشود و نتوانیم واگنهای جدید را وارد خطوط کنیم با افزایش تقاضای سفر با وسایل نقلیه عمومی با بحران مواجه می شویم.