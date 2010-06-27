نشست نقد و بررسی آثار موسیقی پاپ برگزار می شود

بابک صحرایی ترانه سرای این آلبوم با اعلام این خبر در توضیح جزئیات این نشست به خبرنگار مهر گفت : در ابتدای این جلسه قطعات "پوچ"،سفر"،"خاکستر شب"،"یادمن باش"،"پرستش"،"سوگند"،"ماه را بگیر"،"جدایی"،"آ خدا" و"شب" از جهت ساختار و فرم اجرایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در ادامه ترانه های این آلبوم با خضور ترانه سرایان بررسی می شود.

وی درپایان افزود : در ادامه این نشست حامی خواننده آلبوم "آ خدا" برخی قطعات را برای حاضرین در سالن اجرا می کند و هنرمندانی چون" ناصرچشم آذر"، "نیما مسیحا"، "رضا صادقی" ، "نیلوفر لاری پور" ، "قاسم افشار"،"داریوش شهریاری" و ... از مهمانان این نشست هستند؛همچنین ورود برای عموم آزاد است.