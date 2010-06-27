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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

نشست نقد و بررسی آثار موسیقی پاپ برگزار می شود

نشست نقد و بررسی آثار موسیقی پاپ برگزار می شود

جلسه نقد و بررسی آلبوم موسیقی پاپ "آ خدا" به خوانندگی "حامی" 7 تیرماه از ساعت 13 تا 16 در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود.

بابک صحرایی ترانه سرای این آلبوم با اعلام این خبر در توضیح جزئیات این نشست به خبرنگار مهر گفت : در ابتدای این جلسه قطعات "پوچ"،سفر"،"خاکستر شب"،"یادمن باش"،"پرستش"،"سوگند"،"ماه را بگیر"،"جدایی"،"آ خدا" و"شب" از جهت ساختار و فرم اجرایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در ادامه ترانه های این آلبوم با خضور ترانه سرایان بررسی می شود.

وی درپایان افزود : در ادامه این نشست حامی خواننده آلبوم "آ خدا" برخی قطعات را برای حاضرین در سالن اجرا می کند و هنرمندانی چون" ناصرچشم آذر"، "نیما مسیحا"، "رضا صادقی" ، "نیلوفر لاری پور" ، "قاسم افشار"،"داریوش شهریاری" و ... از مهمانان این نشست هستند؛همچنین ورود برای عموم آزاد است.

کد مطلب 1107341

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