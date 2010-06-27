رکابزنان ایران صاحب 5 مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی 2010 مالزی از روز جمعه در شهر کوالالامپور آغاز شده که در پایان دومین روز از این مسابقات رکابزنان کشورمان صاحب 5 مدال در رده های سنی جوانان و بزرگسالان شدند.

در ماده 200 متر سرعت جوانان و در بخش پیست رضا جبرئیلی با کسب مدال برنز این دیدارها دست یافت. در این ماده رکابزنانی از مالزی اول و دوم شدند.

در ماده اسپرینت جوانان نیز بعد از تیم مالزی تیم ایران با ترکیب رضا جبرئیلی، احسان خادمی و علی مرشدلو با کسب مدال نقره به عنوان نایب قهرمانی رسید. در این ماده تیمی از مالزی سوم شد. در ماده یک کیلومتر جوانان نیز علی مرشدلو رکابزن جوان کشورمان در مکان دوم ایستاد و گردن آویز نقره را از آن خود کرد. در این ماده تایلند و ژاپن اول و سوم شدند.

در ماده تیم اسپرینت و در رده سنی بزرگسالان تیم ایران با ترکیب محمود و محمد پراش، فرشید فارسی نژادیان و احمد اصغر‌پور مدال نقره گرفت. در این ماده ژاپن و کره اول و سوم شدند.

در ماده یک کیلومتر بزرگسالان علی علی عسگری نماینده کشورمان بعد از نمایندگان کره و ژاپن بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

دوچرخه سواران کشورمان عصر امروز یکشنبه در ماده کایرین در کاپ آسیایی مالزی رکاب خواهند زد.