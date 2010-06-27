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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

وزارت بهداشت اعلام کرد:

توزیع آدامسهای با بسته ‌بندی شبیه سیگار غیر مجاز است

توزیع آدامسهای با بسته ‌بندی شبیه سیگار غیر مجاز است

وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌ای توزیع آدامسهای با بسته بندی شبیه پاکت سیگار را غیر مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، بر اساس اعلام اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و ابلاغ آن به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، تولید و ورود محصولات خوراکی و آشامیدنی از جمله آدامس، شکلات، آبنبات و... که از نامهای تجاری دخانیات استفاده می‌کنند و یا شکل بسته‌بندی آنها مشابه با پاکت سیگار بوده و القاءکننده مصرف دخانیات است، غیرمجاز است و باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح شکل بسته ‌بندی و نام تجاری و اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام شود.

اخیرا شاهد عرضه بسته‌های آدامس ریلاکس به شکل پاکتهای سیگار و با درج علامت تجاری کنت (از برندهای جهانی محصولات دخانی) در سطح بازار بوده‌ایم که با استناد به ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هرنوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و همینطور براساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، استفاده از نام وعلامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآورده‌های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب می‌شود ممنوع است.
کد مطلب 1107349

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