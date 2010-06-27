قطع گسترده تلفن در گلستان / نبود آدرس دقیق مشترکان علت بروز مشکل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تلفن برخی از مشترکان درحالی قطع شده است که به گفته این افراد، هیچ گونه قبضی مبنی بر بدهی یا اخطار قطع دریافت نکرده اند.

قطع تلفن در قبل از روزهای تعطیل و نرسیدن قبوض به مشترکان موجب اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد مخابرات منطقه شده است.

این درحالیست که در برخی شهرهای گلستان از جمله آق قلا، ارسال قبوض تلفن به مشترکان به شرکت خصوصی واگذار شده است و بسیاری از مشترکان معتقدند، قبوض دیر به دستشان می رسد.

در این زمینه جمعی از شهروندان آق قلایی با ابراز نارضایتی از عملکرد مخابرات منطقه خواهان توجه ویزه مسئولان امر به مشکلات این بخش شدند.

یک شهروند آق قلایی گفت: بدون هیچ اطلاع یا اخطار قبلی، تلفن ثابت خانه من قطع شد. وقتی مراجعه کردم متوجه شدم که بدلیل بدهی قطع شده در حالیکه برای منزل من قبضی ارسال نشده بود و پس از گذشت یک هفته شخصا به مخابرات مراجعه کردم و هزینه قبض را پرداختم ولی بازهم مخابرات تلفن را وصل نکرده است.

شهروند دیگری که از قطع تلفن خانگی اش همزمان با ایام تعطیلات گلایمند بود، گفت: بدون اینکه قبض تلفن به دستم برسد تلفنم را قطع کردند و مسئولان می گویند ما قبض را به شرکت خصوصی برای تحویل داده ایم ولی قبضی به دست من نرسیده است تا بروم هزینه آنرا پرداخت کنم.

این شهروند افزود: به نظر می رسد که یا اشکال از شرکت توزیع کننده قبض است که قبض مشترکان را به موقع به دست آنها نرسانده است یا اشکال از بانک که هزینه پرداخته را به موقع به مخابرات اعلام نکرده است و یا اشکال از مخابرات که در قطع کردن خط تلفن ها عجله کرده است.

از طرفی بسیاری از مشترکان معتقدند که شرکت پست قبلا سرویس دهی بهتری داشت و قبضهای تلفن را در مهلت مقرر تحویل می داد ولی مشکل از زمانی ایجاد شده است که توزیع قبض را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: چرا مخابرات در یک روز تعطیل که بعد از آن دو روز تعطیل رسمی است تلفن ها را قطع کرده است.

در همین زمینه رئیس طرح تکریم ارباب رجوع و معاون فرماندار شهرستان آق قلا مستقر در فرمانداری گفت: در هفته گذشته مخابرات شهرستان بدون اخطار قبلی و ارائه قبض، شماره تلفن خانگی بسیاری از شهروندان آق قلایی را قطع کرده است که این موضوع برخلاف شعارهای این شرکت با هدف تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری است.

منصور علیرضایی ادامه داد: در حالیکه درآمدهای شرکت مخابرات شهرستان و به طبع استان از طریق پرداخت قبوض مشترکان است، روند کنونی در راستای مشتری مداری محسوب نمی شود و گلایه های بسیاری از شهروندان آق قلا را به دنبال داشته است.

علیرضایی بیان داشت: در حالیکه برای مشترکان بدهکار تلفن در استان بیش از دو بار اخطار ارسال شده و برای مدتی تلفن یک طرفه می شود، اما قطع گسترده تلفن های ثابت شهروندان در آق قلا، بسیاری از شهروندان را در انجام فعالیتهای روزانه خود با مشکل مواجه کرده است.



در همین زمینه رئیس مخابرات شهرستان آق قلا مشکل به وجود آمده را مقطعی خواند و گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات بخش خصوصی است توزیع قبض تلفن را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده است.

عباس آ بادی اضافه کرد: مشکل عدم دریافت قبوض تلفن توسط مشترکان در حال پیگیری است و به دلیل عدم آشنایی شرکت جدید با آدرسهای ذکر شده در قبض تلفن، قبض های تلفن به دست برخی از مشترکان نرسیده است.

رئیس شرکت مخابرات در خصوص قطع تلفن بدون اخطار کتبی نیز گفت: موضوع در حال پیگیری است.

براساس اعلام مسئولان مخابرات گلستان، مشترکان 60 میلیارد ریال به این شرکت بدهکار هستند.

تعداد مشترکان همراه و ثابت در استان از 429 هزار و 856 مشترک در سال 84 به یک میلیون و152 هزار و 264 مشترک در حال حاضر افزایش یافته است.