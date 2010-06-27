10 میلیارد تومان برای 20 بازیکن لیگ برتر/ سقف قراردادها رعایت شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل نقل و انتقالات دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، فدراسیون فوتبال در اندیشه کنترل قیمت ها برآمد و سقف 385 میلیون تومان را برای عقد قرارداد یکساله با بازیکنان مصوب و اعلام کرد که البته در برخی مصاحبه های مسئولان ناخودآگاه "سرراست" شد و به مبلغ 400 میلیون تومان افزایش یافت.

این مصوبه با استقبال همه باشگاه های لیگ برتری مواجه شد اما آنچه در عمل و "پس پرده" اتفاق می افتد چیزی خارج از سقف تعیین شده است. تعیین سقف قرارداد عملا راه را برای پرکردن "فرم های دروغین" و ساختگی باز کرد و هر چند در فرم های ارائه شده به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ سقف قراردادها رعایت می شود و ظاهرا همه به این مصوبه پایبند هستند، اما در نهان اتفاقات " فوتبال برانداز" دیگری رخ می دهد.

برخی باشگاه های متمول که در فصل نقل و انتقالات دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بازیکنان و ستاره های بزرگ و تاثیرگذار فوتبال ایران را جذب کرده اند عملا با گنجاندن مواردی چون ؛ " حق بازی " ، " کارانه " ، " پاداش برد " ، " مبلغ صدور رضایت نامه " ، " گل " ، " پاس گل " و ... ده ها میلیون تومان به رقم " سقف " اضافه می‌کنند و ظاهرا هیچ مشکل قانونی هم ندارد.

به عنوان مثال یکی از بازیکنانی که فصل گذشته رقم قراردادش زبانزد اهالی فوتبال شده بود این فصل برای تمدید قراردادش افزایش چشمگیری را لحاظ کرده و برای یک فصل 865 میلیون تومان دریافت کرده است!

در فصل نقل و انتقالات دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بازیکنان زیادی جابجا شدند و یا قراردادشان را با تیم های مختلف تمدید کردند. در این بین برخی بازیکنان که جزو شماره یک های فوتبال ایران به حساب می آیند برای یک سال مبلغی بالای 500 میلیون تومان دریافت کرده اند.

سیدمهدی رحمتی، فابیو جانوآریو ، خسرو حیدری ، جواد کاظمیان ، هادی عقیلی ، سیدجلال حسینی، محسن بنگر( همگی از سپاهان)، مهرزاد معدنچی، علی کریمی ، مهدی مهدوی کیا، حسن اشجاری، میلاد زنیدپور، حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور(همگی از استیل آذین)، ایمان مبعلی ، آرش برهانی و میلاد میداودی (استقلال)، محمد منصوری و لوسیانو ادینهو(مس کرمان) و محمدرضا خلعتبری(ذوب آهن) 20 بازیکنی هستند که با توجه به رقم های اعلام شده در روزهای گذشته، به طور متوسط مبلغ 500 میلیون تومان از تیم هایشان دریافت کرده اند.

البته در مورد برخی از این بازیکنان گفته می شود تا 800 میلیون تومان نیز دریافت کرده اند. هر چند که در زمان جدال برای تصاحب بازیکنان نامبرده شده رسما مشخص شد رقم قرارداد آنها بالای 600 میلیون تومان است.

اینها تنها برخی از بازیکنانی هستند که تا به حال قراردادشان را منعقد کرده اند.( البته خلعتبری هنوز با ذوب آهن قرارداد امضا نکرده اما قطعا به هر تیمی برود کمتر از این مبالغ را دریافت نخواهد کرد.). بازیکنان دیگری نیز هستند که همان سقف قراردادها را رعایت کرده اند و برای یک فصل 400 میلیون تومان گرفته اند.

با این شرایطی به نظر می رسد تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان تنها راه را برای پنهان کاری و قراردادهای زیر میزی باشگاه ها و به حاشیه بردن بیشتر فوتبال باز کرده است و عملا نتوانسته قیمت های سرسام آور فوتبالیست های نه چندان حرفه ای فوتبال ایران را پایین بیاورد.