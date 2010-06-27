شش هزار تن زیتون در گلستان تولید شد

رضا عرب به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این مقدار زیتوان تولیدی 30 درصد آن برای تهیه کنسرو و 70 درصد آن جهت استحصال روغن به کارخانجات روغن کشی تحویل شد.

وی اظهار داشت: استان گلستان به لحاظ سطح باغات زیتون در رتبه پنجم کشور قرار دارد که تراکم سطح باغات در شرق استان بیشتر از سایر نقاط است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیب دار در اراضی کم بازده و سایر طرحها در استان موجب شده تا باغات زیتون همه ساله در حال افزایش است.

معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: سطح باغات زیتون استان بالغ بر 14 هزار هکتار بوده که از این سطح چهار هزا رو 800 هکتار آن باغات بارور و مابقی نیز غیربارور هستند.

وی اظهار داشت: حدود 9 هزار و 500 هکتار این باغات بصورت دیم و حدود چهار هزار و 500 هکتار آن مشکل کم آبی ندارند.