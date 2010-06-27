  1. استانها
  2. گلستان
۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

شش هزار تن زیتون در گلستان تولید شد

شش هزار تن زیتون در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: سال گذشته شش هزار تن دانه زیتون از سطح باغات بارور استان استحصال و تولید شد.

رضا عرب به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این مقدار زیتوان تولیدی 30 درصد آن برای تهیه کنسرو و 70 درصد آن جهت استحصال روغن به کارخانجات روغن کشی تحویل شد.

وی اظهار داشت: استان گلستان به لحاظ سطح باغات زیتون در رتبه پنجم کشور قرار دارد که تراکم سطح باغات در شرق استان بیشتر از سایر نقاط است.
 
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیب دار در اراضی کم بازده و سایر طرحها در استان موجب شده تا باغات زیتون همه ساله در حال افزایش است.
 
معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: سطح باغات زیتون استان بالغ بر 14 هزار هکتار بوده که از این سطح چهار هزا رو 800 هکتار آن باغات بارور و مابقی نیز غیربارور هستند.
 
وی اظهار داشت: حدود 9 هزار و 500 هکتار این باغات بصورت دیم و حدود چهار هزار و 500 هکتار آن مشکل کم آبی ندارند.
کد مطلب 1107363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها