تأخیر تربیت بدنی تیم شاهین را با مشکل مواجه می کند

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دستور مستقیم وزیر نفت جهت کمک یک میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان تیم شاهین پارس جنوبی را گرفته ام و هم اکنون نیاز به موافقت ریاست سازمان تربیت بدنی دارد که متاسفانه این مهم از سوی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی هنوز تحقق نیافته است.
وی اظهار داشت: وزیر نفت اعلام کرده فقط سعیدلو دو کلمه بنویسد "موافقت می شود" کافی است و ما این مبلغ را در اسرع وقت در اختیار باشگاه شاهین قرار خواهیم داد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با گلایه شدید از سازمان تربیت بدنی گفت: دکتر میرکاظمی وزیر نفت همواره به مردم استان بوشهر لطف داشته و هر جا که لازم بوده دریغ نکرده و همیشه از تیم شاهین حمایت کرده اما نمی دانم چرا سعید لو پول نفتی را که در تربیت بدنی است به تیم شاهین نمی دهد.
میگلی نژاد با بیان اینکه مردم استان بوشهر و هواداران شاهین خواستار پرداخت این مبلغ هستند، گفت: وزارت نفت و سازمان تربیت بدنی پروژه های بزرگ و زیادی را در استان بوشهر انجام داده اند که همگی جای تشکر و قدردانی را دارد اما کمکی از سوی این وزارتخانه و سازمان برای تیم فوتبال شاهین صورت می گیرد از شیرینی و حلاوت بیشتری در بین مردم استان بوشهر برخوردار است.
میگلی نژاد خاطر نشان کرد: اگر تعلل بیشتری در اعطای اعتبار تخصیص یافته وزارت نفت از سوی تربیت بدنی مشاهده کنم ناگزیرم موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و از سعیدلو بخواهم که پاسخگوی امروز و فردا کردنهایش باشد.
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