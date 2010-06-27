تأخیر تربیت بدنی تیم شاهین را با مشکل مواجه می کند

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دستور مستقیم وزیر نفت جهت کمک یک میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان تیم شاهین پارس جنوبی را گرفته ام و هم اکنون نیاز به موافقت ریاست سازمان تربیت بدنی دارد که متاسفانه این مهم از سوی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی هنوز تحقق نیافته است.

وی اظهار داشت: وزیر نفت اعلام کرده فقط سعیدلو دو کلمه بنویسد "موافقت می شود" کافی است و ما این مبلغ را در اسرع وقت در اختیار باشگاه شاهین قرار خواهیم داد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با گلایه شدید از سازمان تربیت بدنی گفت: دکتر میرکاظمی وزیر نفت همواره به مردم استان بوشهر لطف داشته و هر جا که لازم بوده دریغ نکرده و همیشه از تیم شاهین حمایت کرده اما نمی دانم چرا سعید لو پول نفتی را که در تربیت بدنی است به تیم شاهین نمی دهد .

میگلی نژاد با بیان اینکه مردم استان بوشهر و هواداران شاهین خواستار پرداخت این مبلغ هستند، گفت: وزارت نفت و سازمان تربیت بدنی پروژه های بزرگ و زیادی را در استان بوشهر انجام داده اند که همگی جای تشکر و قدردانی را دارد اما کمکی از سوی این وزارتخانه و سازمان برای تیم فوتبال شاهین صورت می گیرد از شیرینی و حلاوت بیشتری در بین مردم استان بوشهر برخوردار است.