محمد جناب زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تیم نوجوانان ما به دلیل سقوط هواپیما سال قبل حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در مجارستان به عنوان انتخابی المپیک سنگاپور را از دست داد. از همان زمان پیگیر کسب واید کارت بودیم و هرماه هم پیگیر شدیم تا اینکه در دقیقه 90 دو سهمیه به ایران واگذار شد.

سرمربی تیم جودو نوجوانان گفت: چند جودوکار که عملکرد خوبی در این رده سنی داشته اند را مد نظر قرار داریم ولی نمی خواهیم در تصمیم گیری عجله کنیم، به همین دلیل بعد از جلسه با رئیس فدراسیون و ارائه برنامه ها به ایشان، اسامی نفرات مدنظر را اعلام خواهم کرد.

وی افزود: رقابتهای المپیک در سطح بالایی برگزار می شود و ما باید جودوکارانی انتخاب کنیم که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و بتوانند رقابتهای خوبی به نمایش بگذارند. به عبارت دیگر باید از موقعیتی که حاصل شده به خوبی استفاده کنیم.

جناب‌زاده در مورد انتخاب قطعی قاسمی گفت: این جودوکار به صورت نمادین در رقابتهای جهانی مجارستان شرکت کرد ولی هم اکنون درگیر مشکلات درسی است و تمرین ندارد، او هم یکی از نفرات مورد نظر است ولی بعد از برگزاری جلسه با رئیس فدراسیون و اعلام اسامی جودوکاران رقابتهای انتخابی برگزار خواهد شد.

جناب زاده در پایان از آغاز اردوهای نوجوانان برای حضور در المپیک سنگاپور از روز شنبه 12 تیرماه خبرداد.

فدراسیون جهانی جودو چهارشنبه گذشته دو سهمیه واید کارت برای حضور در المپیک نوجوانان سنگاپور به جودو ایران واگذار کرد.