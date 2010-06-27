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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

جمعیت استان البرز 2.5 میلیون نفر تخمین زده شد

جمعیت استان البرز 2.5 میلیون نفر تخمین زده شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه کرج گفت: با پیوستن شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ به کرج و تشکیل استان البرز بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر ساکنان استان تازه تاسیس البرز را تشکیل می دهند.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: براساس آخرین سرشماری بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر در محدوده استان البرز ساکن هستند.

وی با بیان اینکه تشخیص دولت و مجلس برای تشکیل استان البرز تشخیص به حقی بوده است بیان داشت: تلاش می شود با همکاری و تبادل نظر و کار کارشناسی زیرساختهای قوی برای استان تازه تاسیس البرز فراهم شود.

فرهادی ادامه داد: در تلاش هستیم با شروع کار استانداری البرز زمینه حضور همزمان رئیس جمهوری نیز در استان البرز فراهم شود.

وی تاکید کرد: البته تلاش برای حضور رئیس جمهور همزمان با افتتاح استانداری البرز درحالیست که سفر استانی رئیس جمهور به این منطقه نیز به صورت جداگانه و حضور هیئت دولت در استان البرز رخ دهد.

فرهادی بیان داشت: با استان شدن کرج اعتبارات فرهنگی به چند برابر افزایش می یابد.

فرماندار کرج راه اندازی سیمای البرز با تصویب اعتبار اولیه 50 میلیارد تومان را در زمینی به مساحت 9 هکتار در جوار رادیو البرز را از جمله اولین اقدامات در استان البرز عنوان کرد.

کد مطلب 1107366

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