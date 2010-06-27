ملکیان مسئولیت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکیان معاون سابق مطبوعاتی و مشاور فعلی وزیر ارشاد که آبان ماه سال گذشته به عنوان رایزن فرهنگی ایران در اتریش منصوب شده بود، رسماً تصدی این سمت را بر عهده گرفت.

ملکیان که 5/2 سال مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را به عهده داشت، در مراسم معارفه خود که در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در وین برگزار شد، در سخنانی گفت: ایران دارای تاریخ و تمدنی درخشان با سابقه 7000 ساله است و اسلام نیز قرنها در ایران به عنوان آیین و اعتقادات مذهبی مطرح بوده و مردم به احکام این دین الهی عمل می‌کرده‌اند ولی این فرهنگ و این آیین بجز مقاطعی خاص و زودگذر هیچگاه جریان ساز و اینچنین در سطح جهان و میان ملتها مطرح نبوده است.



وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری سفارت ایران و مرکز اسلامی امام علی (ع) با رایزنی فرهنگی از تلاشهای سه ساله محمد کیارشی سرپرست سابق رایزنی فرهنگی ایران و ارتباط صمیمانه او با ایرانیان مقیم و مراکز و شخصیتهای فرهنگی و هنری اتریش، تشکر کرد و افزود: در دوره جدید نیز نه تنها این ارتباطات حفظ خواهد شد، بلکه امیدواریم با همکاری کارکنان رایزنی و دیگر نهادهای مرتبط، بسط و گسترش یابد.



در این مراسم شیبانی سفیر ایران در اتریش هم طی سخنانی در اهمیت مقوله فرهنگ گفت: اتریش مرکز فرهنگی اروپاست و توجه و عنایتی که در اینجا به مقوله فرهنگ می‌شود در هیچ جای اروپا نمونه ندارد و این امر مسئولیت ما را دوچندان می‌کند. کار فرهنگی را نمی‌شود به وسیله قطعنامه و یا تحریم متوقف کرد. فرهنگ دامنه وسیعی دارد و روی دلها اثر می‌گذارد چنانچه در جمهوری‌های سابق شوروی در مدت 70 سال سلطه کمونیسم نتوانستند مسلمانان را تحت کنترل خود در بیاورند چرا که اثر کار فرهنگی ماندنی است و به نسلهای بعد منتقل می‌شود.

حجه الاسلام و المسلمین منتظری مقدم رئیس و امام مرکز اسلامی امام علی (ع) در وین نیز طی سخنانی گفت: در طول تاریخ همواره سه رویکرد فرهنگی رایج میان ایرانیان وجود داشته است اول فرهنگ ایرانی، دوم فرهنگ ایرانی - اسلامی و سوم فرهنگ اسلامی - ایرانی که این رویکرد سوم جامعترین فرهنگها بوده و انقلاب اسلامی ایران نیز زاییده همین فرهنگ است.

کیارشی سرپرست سابق رایزنی فرهنگی ایران در اتریش نیز طی سخنانی گفت: ایجاد ارتباط صمیمی و دوستانه با هموطنان مقیم در برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و ملی، برگزاری کلاسهای متنوع آموزشی و هنری در محل رایزنی و نشستهای عمومی و اختصاصی روانشناسی و مشاوره در امور خانواده از جمله کارهای مهم و موفقیت آمیز این مرکز فرهنگی در ارتباط با ایرانیان بوده است.

وی همچنین به ایجاد ارتباط مستمر با مسئولان فرهنگی، دانشگاهی و هنری کشورهای اتریش و اسلوونی اشاره و تاکید کرد: اعزام استادان دانشگاه وین به تهران و اعزام دکتر پوتوچنیک استاد دانشگاه ماریبور اسلونی به اصفهان در دو دوره و اعزام مدیران و رؤسای موزه‌ها و مراکز مهم فرهنگی- هنری اتریش به ایران از جمله کارهای اساسی رایزنی فرهنگی در سه سال اخیر بوده است.

سلطانیه سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر ملل متحد در وین نیز در سخنان کوتاهی بر تأثیر اخلاق و رفتار فردی مسئولان ایران در خارج از کشور تأکید کرد و گفت: روابط شخصی افراد با دیگران به مراتب مهمتر و تأثیرگذارتر از روابط اداری و سیاسی است و ساده‌ترین و بهترین نوع حفظ منافع ملی استفاده از روابط حسنه با دیگران است.

