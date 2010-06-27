جزییات مناقصه پل خلیج فارس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانى قشم، جزییات این طرح بزرگ و ملى بدین شرح اعلام شد.

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى (موضوع ماده 7آیین نامه برگزارى مناقصات)

در نوبت اول، سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 189553/38253 مورخ 25/9/1388هیات دولت، تهیه و اجراى شبکه جامع ارتباطى خلیج فارس را طبق مشخصات فنى کار و با شرایط کلى زیر در قالب مقررات قانون برگزارى مناقصات و ضوابط اجرایى روش طرح، تامین و ساخت و به صورت EPCF از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى توام با ارزیابى فنى - بازگانى به پیمانکاران داخلى یا بین المللى واجد شرایط که امکان تامین منابع مالى را دارند واگذار نمایند.

شرح مختصر طرح:

-توسعه و تجهیز بندر کاوه (در فاز اول بهره بردارى به ظرفیت سالیانه 000/700 TEU و در ظرفیت نهایى 2 میلیون TEU، توسعه محوطه انبارها در حدود 45 هکتار به همراه تجهیز بندر)

-بزرگراه 4 خطه به طول حدود 92 کیلومتر(به همراه کنترل هوشمند)

-راه آهن 2 خطه به طول حدود 86 کیلومتر(به همراه کنترل هوشمند)

-پل بر روى دریا به طول حدود2200 متر.

که شرح کامل آن در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

2-محل اجراى طرح: از محل بندرکاوه در جزیره قشم تا اتصال به شبکه ریلى و بزرگراهى کشور جمهورى اسلامى ایران از طریق پل بزرگ خلیج فارس در محل بندر پهل و لافت در جزیره قشم

3-برآورد کارفرما: 650 میلیون یورو

4- شرکت کنندگان داراى شخصیت حقوقى باید امکان تامین منابع مالى و امکانات و تخصص لازم و توانایى انجام کار مطابق با استانداردهاى طرح و گواهى نامه هاى صلاحیت بین المللى و داخلى و توانایى ارائه ضمانت نامه بانکى شرکت در مناقصه به مبلغ 2 میلیون و 250 هزار یورو وضمانت نامه بانکى انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادى به یورو(درصورت برنده شدن) را داشته باشد.

5- از کلیه متقاضیان شرکت درفراخوان اعم از اداخلى و یا خارجى واجد شرایط دعوت مى گردد از تاریخ 1/6/1389 به مدت 30 روز جهت خرید اسناد ارزیابى کیفى با دردست داشتن اصل فیش واریزى به مبلغ 15000 یورو دروجه حساب ارزى بانک توسعه صادرات شعبه قشم به شماره حساب 110211692 یا 192 میلیون ریال به حساب بانک ملى شعبه اسکله بندربهمن قشم به شماره 0105582268008 به نام سازمان منطقه آزاد قشم به آدرس ایران: تهران، خیابان خالد اسلامبولى، کوچه دهم، پلاک 1 طبقه دوم مراجعه واز پایان مهلت دریافت اسناد به مدت 60 روز نسبت به ارایه مدارک خواسته شده مندرج دراسناد ارزیابى وتکمیل وتحویل آن ها به آدرس فوق اقدام نمایند.

6- متقاضیان مى توانند با هماهنگى مجرى طرح به آدرس مناقصه گذار از تاریخ انتشار فراخوان تا تاریخ 1/6/1389 نسبت به اخذ اطلاعات کلى طرح وبازدید از محل پروژه اقدام نمایند.

7- سایر شرایط:

الف- ارائه سوابق اجرایى کار مشابه یا مرتبط با موضوع فراخوان طى 10 سال اخیر توسط متقاضیان

ب- ارائه مدارک حسن سابقه در کارهاى قبلى

پ- ارائه مستندات توان مالى

ت- ارائه مستندات توان تجهیزایت

ث- معرفى کارکنان کلیدى و سازمان اجرایى

ج- معرفى گروه مشارکت همکار در قسمت هاى ساخت و نصب، طراحى، تامین کالا و منابع مالى در صورت نیاز و ارایه قراردادهاى همکارى و مشارکت مدنى متناسب با آن

چ- ارائه نمودار سازمانى و مستندات توان فنى و برنامه ریزى و توان مدیریتى

ح- اعلام ظرفیت آزاد انجام کار

خ- دارا بودن دانش فنى در زمینه مطالعه و طراحى

د- دارا بودن توان لازم در زمینه هاى تامین کالا و خدمات

ذ-ارایه گواهى نامه هاى صلاحیت و یا تضمین کیفیت

ر- مدارک ارایه شده پس از انقضاى مدت مقرر در اسناد مورد پذیرش نمى باشد.

ز- هزینه هر نوبت آگهى فراخوان به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سازمان پس از بررسى و ارزیابى از واجدین شرایط جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل مى آورد.