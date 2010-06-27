رفتار کمیته داوران فدراسیون فوتبال با داوران بوشهری تحقیر آمیز است

عبدالمجید مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هرچند پتانسیل داوری در استان بوشهر بسیار بالا و توانایی هایی زیادی در امر داوری در این استان وجود دارد اما متاسفانه اقدامات منفعلانه برخی افراد داوران استان بوشهر را به حاشیه برده است.

وی اظهار داشت: کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان در فصل گذشته لیگ برتر و لیگ یک با ابلاغ های بعضاً تحقیر آمیز داوران سهمیه لیگ برتر و لیگ دسته اول داوری استان بوشهر را به نوعی به سخره گرفته اند.

رئیس کمیته داوران استان بوشهر گفت: متاسفانه کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اختصاص سهیمه ای پایین برای داوران استان بوشهر در مسابقات لیگ برتر نه تنها به داوران این استان کم لطفی می کند بلکه به آنها ظلم می کند.

مشایخ افزود: متاسفانه کمیته داوران فدراسیون تنها اسماعیل امری را به عنوان داور لیگ برتر معرفی کرده اند در صورتی که حداقل انتظار ما حضور دو داور از استان بوشهر در مسابقلات لیگ برتر بوده است.

وی اضافه کرد: این دارو نیز در بازیهای لیگ برتر تنها به عنوان داور چهارم در مسابقات حضور پیدا می کند و هیچگاه به عنوان داور اول بازیهای به میدان نرفته که این باعث کاهش اعتماد به نفش این داور بوشهری شده است.

رئیس کمیته داوران استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر همانند فوتبال از استعدادهای بالقوه ای در داوری برخوردار است، گفت: پرورش داوران و تقویت انها تنها با بهاء دادن و به میدان فرستادن انها تحقق خواهد یافت.

مشایخ با بیان اینکه با شرایط موجود داوران این استان در هیچ مسابقه فوتبال شرکت نخواهند کرد، گفت: در همین راستا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال خواستار لغو کلیه ابلاغ های صادره شده و اعلام داشته با شرایط موجود داوران استان بوشهر در مسابقات حضور پیدا نخواهند کرد.