به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل تقاضا و استقبال دانشجویان علاقمند به تئاتر از این پس دانشجویان مایل به تماشای نمایش "کالیگولا" به کارگردانی همایون غنیزاده میتوانند با تخفیف ویژه دانشجویی بلیت آن را تهیه کنند. دانشجویان متقاضی میتوانند با ارائه کارت دانشجویی خود به گیشه تماشاخانه ایرانشهر از تخفیف دانشجویی بلیت نمایش استفاده کنند.
نمایش "کالیگولا" با حضور بازیگرانی چون هنگامه قاضیانی، رامبد جوان، صابر ابر، جواد نمکی، رضا بهبودی، حمیدرضا نعیمی، حمیدرضا میرلطفی، رامین سیاردشتی، سعید چنگیزیان، سیامک صفری و داریوش موفق ساعت 20 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
غنیزاده پیش از این نمایش "کالیگولا" را در بخش میهمان بینالملل بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه برد.
دانشجویان علاقمند به تماشای نمایش "کالیگولا" میتوانند برای تهیه بلیت از تخفیف استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل تقاضا و استقبال دانشجویان علاقمند به تئاتر از این پس دانشجویان مایل به تماشای نمایش "کالیگولا" به کارگردانی همایون غنیزاده میتوانند با تخفیف ویژه دانشجویی بلیت آن را تهیه کنند. دانشجویان متقاضی میتوانند با ارائه کارت دانشجویی خود به گیشه تماشاخانه ایرانشهر از تخفیف دانشجویی بلیت نمایش استفاده کنند.
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