جهان اسرائیل را حیوان می داند / تشکیل جبهه جدید علیه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت این اظهارات بن الیعازر را که حاکی از نا امیدی و بدبینی وی به آینده اسرائیل است، نگران کننده توصیف کرده و خاطرنشان کرده است: البته "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ نیز باید در این باره نگران باشند.

یدیعوت آحارونوت با اشاره به اینکه بن الیعازر تا قبل از تحولات اخیر شخصیتی بدبین نبوده است، اظهارات جدید وی را بیانگر تغییر تفکرات وی دانسته است.

رژیم صهیونیستی؛ دار و دسته ای از حیوانات وحشی

این وزیر کابینه نتانیاهو در آخرین اظهارات خود با اشاره شکست سیاست های اسرائیل تاکید می کند: جهان از ما خسته و بیمار شده است.

بن الیعازر در ادامه می افزاید: در حال حاضر ما غزه را محاصره نکرده ایم، بلکه خود در انزوایی کامل تحت محاصره قرار گرفته ایم.

این مقام ارشد صهیونیستی در ادامه به مذاکرات اخیر خود در دوحه قطر با برخی مقامات کشورهای خارجی اشاره کرده است. بن الیعازر که یک ماه پیش و پس از رقم خوردن فاجعه کاروان آزادی برای شرکت در یک کنفرانس اقتصادی به قطر رفته بود، در این باره اظهار داشت: یکی از وزرای سوئدی، در دیدار با من اسرائیل را حکومتی آپارتاید دانست.

بن الیعازر در ادامه با اشاره به اینکه مقامات قطر با توجه به فضای موجود از وی خواسته اند هر چه زودتر خاک این کشور را ترک کند، اظهار داشت: در حین ضیافت شام بود که وزیر یکی از کشورهای بزرگ غربی رو به من فریاد کشید "شما اسرائیلی ها دار و دسته ای (جنایتکار) از حیوانات هستید و جهان در نگاه به شما تجدید نظر کرده است.

بن الیعازر در ادامه با اشاره به اینکه ایران تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل محسوب می شود، ادعا کرد: البته مشکل بزرگتر این است که در این روزها محور شرارت جدیدی علیه اسرائیل در حال شکل گیری است که در آن ایران، عراق، سوریه، لبنان و ترکیه حضور دارند.

وی ادعا کرد :این محور شرارت مشروعیت زدایی از اسرائیل را دنبال می کنند.