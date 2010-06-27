به گزارش خبرگزاری مهر از هالیوود ریپورتر مالرونی که به تازگی فیلمبرداری " ازدواج عاشقانه" نخستین فیلم سینمایی خود در مقام کارگردان را به پایان رسانده در دومین فیلم خود زندگی پر فراز و نشیب ستاره آفریقایی باشگاه آ ث میلان در نیمه دوم دهه 1990 و مرد سال 1995 فوتبال جهان را دستمایه کار قرار می‌دهد.



ژرژ وه‌آ هم اکنون سیاستمداری را پیشه کرده و علاوه بر فعالیت‌های بشر دوستانه در سرزمین لیبریا ، به زودی برای کسب عنوان رئیس جمهور این کشور وارد رقابت انتخاباتی می‌شود.



مالرونی درباره دلیل علاقه‌مندیش نسبت به ساخت داستان زندگی این ستاره فوتبال می گوید: داستان زندگی ژرژ وه‌آ جذاب و سرگرم کننده است . یک زندگی سرشار از فوتبال ، عشق و سیاست. آشنایی با او بسیار لذت بخش بوده و من و تهیه کنندگان را بر آن داشته تا فیلم زندگی نامه او را بسازیم.



گفتنی است وه‌آ در سال 2005 نیز نامزد اتخابات ریاست جمهوری کشورش شد اما هواداران رقبا خانه مسکونی‌اش را سوزاندند و اعضای خانواده اش را مورد اذیت و آزار قرار دادند.



هنوز نویسنده ای برای نگارش فیلمنامه زندگی وه آ برگزیده نشده است.