بیژن میرباقری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شرایط سینمای ایران به گونهای شده است که بیشتر تله فیلم های سوپری جای سینما را گرفتهاند. با این وضعیت هم که اکران آثار سینمایی دارند، ترجیح دادیم "دوزخ، برزخ، بهشت" را به جای نمایش عمومی توسط موسسه رسانه های تصویری به شبکه نمایش خانگی ارائه کنیم.
در فیلم سه اپیزودی "دوزخ، برزخ، بهشت" مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی و رحیم نوروزی بازی می کنند .
وی درباره اکران عمومی فیلم دیگرش "طبقه سوم"هم افزود: پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است و با برنامه ریزیهای انجام شده، مهرماه اکران عمومی میشود. امروز هم تله فیلمی را با عنوان موقت "درجستجوی بهشت" در تهران کلید میزنم، که قصه سه زن است.
در این تله فیلم، پریوش نظریه، سحر دولتشاهی، الهام کردان، کامران ملکی و حمید گرشاسبی بازی می کنند. عوامل تولید آن نیز عبارتند از: مدیر تصویربرداری:جواد صفا، صدابردار: ناصر شکوهی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدپری، طراح گریم: الهام صالحی و تهیه کننده: محمد داوودی .
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