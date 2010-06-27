راه اندازی مدارس ورزش در 31 استان کشور/ فوتبال در صدر ورزشها

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات فعالیت مدارس ورزش گفت: این مدارس در مدرسه های راهنمایی راه اندازی می شود و دانش آموزان علاوه بر آموزش درسهای عادی و معمول خود چهار جلسه در هفته به شکل فوق برنامه در ساعات خارج از آموزش رسمی، درس ویژه فوتبال را با حضور مربیان متخصص استانی آموزش می بینند.

یازدهم شهریورماه سال گذشته، شورایعالی آموزش و پرورش مصوبه ای را با عنوان ایجاد نخستین مدارس تخصصی ورزش داشت. بر اساس این مصوبه وظیفه این مدارس پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان منتخب مدارس کل کشور است البته طبق آن مصوبه باید مدارس ورزش از دوره ابتدایی ایجاد شوند.

آغاز به کار از اول راهنمایی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: پیش بینی ما این است که در هر استان یک مدرسه ورزش داشته باشیم و امکاناتی همچون زمین چمن و سالن ورزشی را در اختیار آنها قرار دهیم.

سحرخیز در پاسخ به این سئوال که "آیا برنامه ریزی خاصی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس ویژه ورزش دارید؟" گفت: بخشنامه ای را ابلاغ کرده ایم که این مدارس از پایه اول راهنمایی آغاز به کار کنند اما قطعا باید بررسیهایی هم در این زمینه انجام شود تا افراد علاقه مند در این مدارس ثبت نام شوند.

الویت با ورزش فوتبال است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره مبنای انتخاب رشته ورزشی این مدارس اظهار کرد: مدارس ورزش می توانند براساس امکانات استان و علایق دانش آموزان در هر رشته ای فعالیت کنند اما الویت با ورزش فوتبال است چون علاقه مندان جدی دارد و پرطرفدار نیز هست.

سحرخیز با بیان اینکه مدارس ورزش از آغاز سال تحصیلی آینده در هر استان ایجاد می شود گفت: ورزشهای بومی و محلی در این مدارس آموزش داده نمی شوند چون متاسفانه این ورزشها در ورزش تخصصی و قهرمانی جایگاه ویژه ای ندارند.

پیش از این دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گفته بود: طبق قانون ایجاد مدارس ورزش باید متناسب با توانمندیها و استعدادهای برتر ورزشی شهر و استان، رشته ها بومی نیز انتخاب شوند.

تامین هزینه ها از محل مشارکتهای مردمی و اعتبارات استانی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش میزان هزینه های ایجاد مدارس ورزش را ناچیز دانست و گفت: توصیه کرده ایم که این مدارس به شکل هئیت امنایی و از محل مشارکتهای مردمی ایجاد شوند ضمن اینکه از محل سرانه های استانی نیز می توانند استفاده کنند.