به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، این کشور در ماه می نیز به دنبال راهاندازی صفحهای با هدف ترسیم کاریکاتوری از پیامبر اعظم اسلام (ص) پایگاه فیس بوک را فیلتر کرد.
مسلمانان هرگونه تصویرنگاری از پیامبر اسلام را اهانتآمیز و ضد اسلامی میدانند، از این رو به دنبال راهاندازی این صفحه در فیس بوک بسیاری از مسلمانان پاکستانی اقدام به تظاهراتهای گسترده کرده و همچنین " ملت فیس بوک" را به عنوان پایگاه اینترنتی جایگزین فیس بوک برای مسلمانان راهاندازی کردند.
خرم مهران سخنگوی سازمان متولی ارتباطات راه دور پاکستان گفت: در میان پایگاههایی که قرار است با حکم دادگاه در پاکستان مورد نظارت قرار گیرند میتوان به یاهو، گوگل، یوتیوب، آمازون، ام اس ان، هاتمیل و بینگ اشاره کرد.
وی افزود: اگر محتوای هر کدام از" پیوند"ها با اسلام منافات داشته باشند، بدون اینکه محتوای سایت اصلی فیلتر شود، این پیوند به سرعت فیلتر میشود .
سخنگویان و مقامات سایتهای گوگل، یاهو و مایکروسافت هرکدام واکنشهایی را مبنی بر مخالفت با این تصمیم پاکستان منعکس کردند.
خرم مهران گفت: براساس راهبردهای وزارت فنآوری اطلاعات این فرآیند آغاز شده و سایتها بسیاری را دربرگرفته است.
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