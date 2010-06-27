از همکاری با شوالیه آواز خوشحالم

این نوازنده سازهای کوبه ای ضمن بیان این مطلب به کم و کیف همکاری با شهرام ناظری اشاره و به خبرنگار مهر گفت : تا کنون با شوالیه آواز ایران اجرای صحنه ای نداشته ام و معتقدم که تجربه اجرا با ناظری دست آوردهای خوبی برای من به همراه دارد و بسیار خوشحالم که در فستیوال موسیقی سان فلوران همراه با گروه ساز می زنم.

وی در ادامه افزود : تجربه کار با شهرام ناظری را در آلبوم های "سفرعسرت" و پروژه شاهنامه خوانی داشته ام و با نوع نگاه ریزبینانه این خواننده به درستی آشنا هستم و خوشبختانه قطعاتی که برای تازه ترین کنسرت خود در فستیوال موسیقی سان فلوران فرانسه انتخاب کرده از این نگاه دور نیست .

همایون نصیری در ادامه صجبت های خود به تجربه حضور گروه موسیقی دارکوب دراکسپوی شانگهای چین اشاره کرد و گفت : تجربه حضور در اکسپوی شانگهای یکی از بهترین اتفاق هایی بود که برای گروه موسیقی دارکوب درطول سالها فعالیت خود افتاد؛ در مجموع اجراهای گروه کوچک دارکوب دراکسپوی شانگهای چین قطعاتی از اجراهای گذشته این گروه و همچنین قطعاتی از آثار گروه موسیقی "آن سوی ماه"به روی صحنه رفت.

کنسرت گروه موسیقی شهرام ناظری روز 15 تیرماه (6 جولای) در شهر سان فلوران فرانسه برگزار می شود در این اجرا قطعاتی از موسیقی حماسی با استفاده از اشعار فردوسی به روی صحنه خواهد رفت؛ همچنین در این اجرا علاوه بر همایون نصیری نوزانده سازهای کوبه ای ، فرید الهامی نوازنده تنبور،سعید نایب محمدی عود و یونس پاکنژاد کمانچه مقامی می نوازند.