ارزش محصولات کشاورزی آذربایجان غربی به 17 هزار میلیارد ریال می رسد

علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به رشد 16 درصدی در تولید محصولات کشاورزی در سطح استان نسبت به سال گذشته، افزود: بر این اساس پیش بینی می شود امسال با دو هزار 730 میلیارد ریال افزایش به بیش از 17 هزار میلیارد ریال برسد.

وی با اشاره به اینکه امسال بیشترین میزان رشد تولید مربوط به محصولات زراعی با 25 درصد و کمترین میزان رشد مربوط به تولید محصولات باغی با یک درصد افزایش است، ادامه داد: تاکنون 400 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که در مقایسه با سال گذشته 50 هزار هکتار افزایش سطح پوشش بیمه ای گزارش شده است.

آغاز برداشت 800 هزار تن گندم در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه این نشست با اعلام اینکه کار برداشت گندم در بیش از 407 هزار هکتار از گندم زارهای استان شروع شده است، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها، امسال 800 هزار تن گندم در استان تولید و برداشت می شود.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه در سال زراعی 89 - 88 بیماری زنگ زرد گندم به 10 درصد از مزارع استان خسارت زده است، خاطر نشان کرد: میزان خسارت وارده به محصول گندم در 180 هزار هکتار برآورد شده بود که از این میزان در 80 هزار هکتار از گندم زارهای استان بر علیه بیماری زنگ زرد گندم مبارزه شیمیایی صورت گرفته است.