آزمون بهداشتکاران دهان و دندان 10 تیرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون با حضور حدود 70 بهداشتکار دهان و دندان بر پا می شود و قبول شدگان این آزمون وارد دوره آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی می شوند.

این آزمون مخصوص بهداشتکارانی است که به مدت پنج سال دوره خدمات درمانی و بهداشتی خود را در مراکز بهداشت روستاهای کشور گذرانده اند و دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند این افراد پس از گذراندن بیش از 90 واحد درسی می توانند پس از پذیرفته شدن در این آزمون وارد دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شوند و برخی از واحدهای مشترک آنها توسط دانشکده های دندانپزشکی مورد قبول قرار می گیرد.