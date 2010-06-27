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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

آزمون بهداشتکاران دهان و دندان 10 تیرماه برگزار می شود

آزمون بهداشتکاران دهان و دندان 10 تیرماه برگزار می شود

آزمون بهداشتکاران دهان و دندان پنجشنبه 10 تیرماه در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود و داوطلبان می توانند کارت ورود به جلسه را چهارشنبه 9 تیر در این دانشگاه دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون با حضور حدود 70 بهداشتکار دهان و دندان بر پا می شود و قبول شدگان این آزمون وارد دوره آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی می شوند.

این آزمون مخصوص بهداشتکارانی است که به مدت پنج سال دوره خدمات درمانی و بهداشتی خود را در مراکز بهداشت روستاهای کشور گذرانده اند و دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند این افراد پس از گذراندن بیش از 90 واحد درسی می توانند پس از پذیرفته شدن در این آزمون وارد دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شوند و برخی از واحدهای مشترک آنها توسط دانشکده های دندانپزشکی مورد قبول قرار می گیرد.

کد مطلب 1107397

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